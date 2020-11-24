Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМаленькая красавица: Джиджи Хадид опубликовала новое фото дочери

Маленькая красавица: Джиджи Хадид опубликовала новое фото дочери

Джиджи Хадид опубликовала новое фото дочери

Селебрити продолжает познавать радости материнства

Американская супермодель Джиджи Хадид, которая недавно стала мамой, опубликовала новое фото новорожденной дочери от Зейна Малика. Малышку знаменитость показала в своем Instagram. На снимке мама и дочь в стильном леопардовом слинге и комбинезончике позируют на семейной ферме в Пенсильвании.

«Занятость и усталость в совершенно новом виде. Но она моя лучшая подруга, и поэтому она первая получила рождественские украшения», – подписала фото Джиджи Хадид.

Кроме фото с дочкой, Джиджи Хадид также показала свою праздничную елку, которую семейство уже впитало к Рождеству. Настоящее новогоднее мимими!

Фото: Getty Images

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