Брат принцессы Дианы прокомментировал четвертый сезон сериала Корона

Дядя принца Уильяма и принца Гарри недоволен, что проект воспринимают довольно буквально

После выхода четвертого сезона сериала «Корона» зрители узнали больше об отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы. Но некоторые забывают, что проект не ставит целью с документальной точностью отразить все события и переживания членов королевской семьи, а потому воспринимают все за чистую монету.

Оказалось, что этим недоволен не только принц Уильям, но и брат принцессы Дианы – граф Чарльз Спенсер. Он убедительно советует зрителям воспринимать сериал как художественный вымысел, а не документальное воспроизведение событий.

– Больше всего меня беспокоит то, что люди, которые смотрят сериалы, подобные этому, забывают, что это художественный жанр. Некоторые американцы говорили мне, что они посмотрели «Корону» и вроде выучили урок истории. Так вот, это не так. В нем есть множество предположений и вымыслов, разве нет? Можно попробовать опереться на факты, но эпизоды между ними фактам вовсе не является, – отметил Чарльз Спенсер в эфире шоу Love Your Weekend with Alan Titchmarsh.

Брат леди Ди стремится постоять за честь и личную жизнь своей сестры, а также уберечь своих племянников от новой волны обсуждения фигуры их покойной матери.

– Я просто обязан защитить ее в тех ситуациях, где я могу это сделать. Она оставила меня защищать ее сыновей, так что я чувствую то доверие, которое она мне сделала. А еще мы выросли вместе. Знаете, когда ты растешь с кем-нибудь вместе, он всегда остается для тебя тем же человеком, независимо от того, что с ним случилось потом. Так что я чувствую, что моя задача – почтить ее память, – добавил Чарльз Спенсер.

Фото: Getty Images

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