Вера Брежнева – Sestra: премьера клипа и подробности о съемочной площадки!

Для создания видео к песне Sestra она привлекла режиссёра Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм «Вечериночка». В новой совместной работе с первых же кадров угадывается почерк Таню: яркая картинка, эффектные декорации и безупречные героини

Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съёмки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина. Присоединиться к идеальной пятёрке режиссёр пригласила и фантастическую Клео – колоритную вокалистку, исполнившую отрывок песни на португальском языке.

«Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях», – призналась певица. Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании.

Песня Sestra, вышедшая в уникальном формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями, уже покорила слушателей, а клип сведет с ума любого визуального гурмана: так передать сексуальный флер легкой грусти могла только Вера!

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