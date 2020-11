American Music Awards 2020 объявила лучших! Имена и фото победителей

Тейлор Свифт унесла три награды и стала абсолютной чемпионкой по количеству статуэток за всю историю American Music Awards. Их у нее уже 32!

В ночь на 24 ноября в США состоялась ежегодная церемония награждения лучших исполнителей Америки – American Music Awards 2020. Несмотря на карантин, мероприятие прошло в режиме офлайн. Меломанам даже позволили присутствовать на красной дорожке, конечно же в масках, и увидеть селебрити своими глазами.

Напомним, American Music Awards была основана еще в 19730 году Диком Кларком для телекомпании ABC. А победители выбираются путем народного голосования на официальном сайте премии.

Итак, кто же покорил сердца миллионов и стал действительно суперстар 2020?

Тейлор Свифт получила три статуэтки как Артист года, Лучшая исполнительница в жанре поп / рок и за Лучший клип – Cardigan.

The Weeknd также понес домой три награды. Он стал лидером в категориях «Лучший исполнитель в жанре соул /R&B», «Лучший альбом – After Hours», «Лучшая песня – Heartless».

Джастин Бибер не теряет популярности. Его наградили как Лучшего исполнителя в жанре поп/рок и отметили коллаборацию с Dan + Shay. Этот трек стал и любимой песней страны.

Куда же без мировой славы группы BTS! Они стали Лучшие артистами в Сети и Лучшей группой в жанре поп/рок.

Дуа Липа получила статуэтку за песню Do not Start Now как за Лучшую песню в жанре поп/рок.

Лучшей рэп/хип-хоп стала Ники Минаж. А вот статуэтку за Лучшую песню в этом жанре получила ее основная конкурентка Карди Би. Поклонники вывели на первое место трек WAP, который Карди Би исполнила вместе с Megan Thee Stallion.

Не с пустыми руками осталась и Леди Гага. Ее Electronic Dance Music (EDM) поразил фанатов, которые проголосовали за певицу как Лучшую исполнительницу.

А вот суперзвезда Билли Айлиш проиграла Twenty One Pilots в номинации «Лучший исполнитель альтернативного рока».

Также награды получили:

Лучший новый исполнитель, Любимая соул/R&B исполнительница – Doja Cat.

Лучший альбом поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line.

Лучший исполнитель – рэп /хип-хоп – Juice WRLD.

Лучший альбом – рэп / хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial.

Лучший артист в категории «Современная музыка для взрослых” – Jonas Brothers

Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album.