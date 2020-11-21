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Саша Чистова рассказала всю правду об отношениях с Сергеем Стоуном

Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

«Он кидал меня на кровать, садился сверху с ногами, чтобы я не могла обороняться, и замахивался», – девушка рассказала, как Сережа пытался ее успокоить.

История любви лидера мнений, блоггера Саши Чистовой и модели Сергея Стоуна горяча и полна подводных камней. В соцсетях пара долгое время выкладывала романтические фото и признавалась друг другу в любви. Но вскоре произошел скандал на почве измены Сергея, и раскрылись ужасающие факты эмоционального насилия, которые обнародовала Саша. Пара была вместе три года и на днях рассталась. Что же произошло на самом деле? Поднимал ли Стоун руку на свою девушку?

Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

Саша осмелилась дать интервью на личную тему Маше Ефросининой в формате проекта «Экзамен на откровенность». Она заявила, что это первый и последний разговор о ее прошлых отношениях, которые ее очень изменили.

История любви Саши и Сережи начиналась, как в романтических фильмах.

– Когда я встретилась с Сережей, то даже сама не осознала, что он мне понравился. Это был момент, когда все сидят, говорят о чем-то, а мы смотрим друг на друга, и никого не слышим. Мы начали общаться, и я поняла, что он очень амбициозный и эмоциональный, что было совсем не похоже на моего предыдущего парня. Долгое время я бесила Сережу тем, что не могла дать конкретного ответа на вопрос «встречаемся мы или нет». Он хотел объявить об этом публично, чтобы мы обязательно сделали пост в соцсетях. И я все-таки решилась начать эти отношения. У нас была нереальная химия. Но сейчас я понимаю, что мы с ним кардинально разные люди. Он привык идти по головам, а я привыкла просто обходить острые углы, – поделилась Саша. – Мы были настолько несовместимы, что ссорились даже по несколько раз в день, как в итальянской семье, где все летит в разные стороны.

Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

Долгое время Саша и Сережа встречались на расстоянии – она жила во Львове, а он в Киеве. Во время карантина пара решила пожить вместе.

–  Он постоянно пытался убедить меня в том, что идеи, которыми я горю, это неправильно. Что лучше сделать по-другому или лучше вообще не делать. Я поняла, что он был единственным человеком из моего окружения, кому постоянно что-то не нравилось, – рассказала девушка. – Есть такие люди, которые не рады за тебя, когда тебе весело с кем-то другим. Часто я ложилась спать со слезами, с мыслью о том, что завтра станет лучше. Что завтра он хотя бы извинится и скажет, что все исправит. Были разные ситуации. Но моментов, чтобы он меня бил, не было. Сережа очень любил прижимать меня к стене, хватать за руки, чтобы успокоить. Самое мое нелюбимое, когда он кидал меня на кровать, садился сверху с ногами, чтобы я не могла обороняться, замахивался на меня и хлопал себя по руке. Якобы ударил и якобы нет. Я жалею, что в какой-то мере позволила ему это делать, дала понять, что я все прощу и все будет хорошо.

Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

Саша замечала, что с парнем что-то происходит, пыталась его подбодрить, но ее идеи не воспринимались серьезно.

– Мне кажется, его подкосили какие-то жизненные ситуации, и он нашел спасение в компьютерной игре Dota. Он проводил там все время. Доходило до ссор, когда я хотела с ним просто погулять, а он объяснял мне, что у него нет мотивации выходить на улицу, что у него нет мотивации даже проснуться. Многие могут подумать, что я его недостаточно поддерживала. Я поддерживала его всячески. А когда поддержка не срабатывала, он говорил: «Ну, значит, ты плохо поддерживаешь. Значит, найди какие-то другие способы поддержки. Скажи, что мне делать, куда мне идти, что снимать». И так прошло три месяца нашей совместной жизни. В какой-то момент я поняла, что мне это просто надоело. Карантин был последним шансом для спасения этих отношений. Финальной точкой была измена. Я узнала о ней спустя год. Мне прислали его переписку в бывшей девушкой. Я начала его спрашивать, а он сказал фразу: «Да я с ней тебе не изменял». Я просто часа три выпытывала, и он рассказал мне обо всем в деталях. У меня было такое состояние, когда ты просто стоишь и не понимаешь, что происходит. Я его спрашивала: «А если бы я тебе изменила?», а он всегда говорил: «Ты это ты, а я это я», – продолжила Чистова.

Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

Саша приняла решение закончить отношения, но история с Сергеем «продолжилась».

– У него было три эмоции: сначала он не верил, потом очень сильно грустил, а потом очень сильно злился и говорил, что не отпустит, и мы будем вместе. Так смешно… после нашего расставания он начал делать все, о чем я его очень долго просила. Я просила его покататься вместе на скутерах, он научился кататься на скутере. Я советовала записался к психологу, он записался. Мне кажется, он мало с ним работает. То, что он пишет в постах и то, что он пишет мне лично… У нас был момент в Одессе.. Я хочу это рассказать, чтобы он услышал.  Мы пошли на вечеринку, и он тоже туда пришел. Я была со своей компанией, мы находились в закрытой зоне. Меня предупредили, что он будет. Его охрана не хотела пускать, но он зашел под другим именем, насколько я знаю. Был момент, когда я сидела на диванчике, а он подошел сзади. Я не знаю как, но я его почувствовала. Я смотрю, а он достает откуда-то игрушку уточки и говорит: «Смотри, что я нашел». Я реально испугалась, это как какой-то ужастик. Я отошла от него. Позже поймала его взгляд. Он стоял среди толпы с натянутой улыбкой и снимал на телефон, как я танцевала. Мне было ужасно некомфортно. А потом я узнала, что он пересекся с моим другом на той же вечеринке, прошел мимо него и ударил его плечом. Настолько абсурдно говорить, что все хорошо и ты ходишь к психологу, и делать такие поступки. Мне не стыдно признаться, Сережа создал мне очень много комплексов. У меня появился небольшой страх начинать новые серьезные отношения. Не знаю, готова ли я принять кого-то в свою жизнь и ему довериться.

Надеемся, что Саша сможет быстро восстановиться от абьюзивных отношений и начать новую жизнь.

Если вы подвергаетесь эмоциональному или физическому насилию, если вам нужно психологическая поддержка – обратитесь в общественную организацию «Ла Страда Украина» по номеру 116 123. Вам помогут справиться со сложной ситуацией.

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