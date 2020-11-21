Саша Чистова рассказала, бил ли ее Сергей Стоун

«Он кидал меня на кровать, садился сверху с ногами, чтобы я не могла обороняться, и замахивался», – девушка рассказала, как Сережа пытался ее успокоить.

История любви лидера мнений, блоггера Саши Чистовой и модели Сергея Стоуна горяча и полна подводных камней. В соцсетях пара долгое время выкладывала романтические фото и признавалась друг другу в любви. Но вскоре произошел скандал на почве измены Сергея, и раскрылись ужасающие факты эмоционального насилия, которые обнародовала Саша. Пара была вместе три года и на днях рассталась. Что же произошло на самом деле? Поднимал ли Стоун руку на свою девушку?

Саша осмелилась дать интервью на личную тему Маше Ефросининой в формате проекта «Экзамен на откровенность». Она заявила, что это первый и последний разговор о ее прошлых отношениях, которые ее очень изменили.

История любви Саши и Сережи начиналась, как в романтических фильмах.

– Когда я встретилась с Сережей, то даже сама не осознала, что он мне понравился. Это был момент, когда все сидят, говорят о чем-то, а мы смотрим друг на друга, и никого не слышим. Мы начали общаться, и я поняла, что он очень амбициозный и эмоциональный, что было совсем не похоже на моего предыдущего парня. Долгое время я бесила Сережу тем, что не могла дать конкретного ответа на вопрос «встречаемся мы или нет». Он хотел объявить об этом публично, чтобы мы обязательно сделали пост в соцсетях. И я все-таки решилась начать эти отношения. У нас была нереальная химия. Но сейчас я понимаю, что мы с ним кардинально разные люди. Он привык идти по головам, а я привыкла просто обходить острые углы, – поделилась Саша. – Мы были настолько несовместимы, что ссорились даже по несколько раз в день, как в итальянской семье, где все летит в разные стороны.

Долгое время Саша и Сережа встречались на расстоянии – она жила во Львове, а он в Киеве. Во время карантина пара решила пожить вместе.

– Он постоянно пытался убедить меня в том, что идеи, которыми я горю, это неправильно. Что лучше сделать по-другому или лучше вообще не делать. Я поняла, что он был единственным человеком из моего окружения, кому постоянно что-то не нравилось, – рассказала девушка. – Есть такие люди, которые не рады за тебя, когда тебе весело с кем-то другим. Часто я ложилась спать со слезами, с мыслью о том, что завтра станет лучше. Что завтра он хотя бы извинится и скажет, что все исправит. Были разные ситуации. Но моментов, чтобы он меня бил, не было. Сережа очень любил прижимать меня к стене, хватать за руки, чтобы успокоить. Самое мое нелюбимое, когда он кидал меня на кровать, садился сверху с ногами, чтобы я не могла обороняться, замахивался на меня и хлопал себя по руке. Якобы ударил и якобы нет. Я жалею, что в какой-то мере позволила ему это делать, дала понять, что я все прощу и все будет хорошо.

Саша замечала, что с парнем что-то происходит, пыталась его подбодрить, но ее идеи не воспринимались серьезно.

– Мне кажется, его подкосили какие-то жизненные ситуации, и он нашел спасение в компьютерной игре Dota. Он проводил там все время. Доходило до ссор, когда я хотела с ним просто погулять, а он объяснял мне, что у него нет мотивации выходить на улицу, что у него нет мотивации даже проснуться. Многие могут подумать, что я его недостаточно поддерживала. Я поддерживала его всячески. А когда поддержка не срабатывала, он говорил: «Ну, значит, ты плохо поддерживаешь. Значит, найди какие-то другие способы поддержки. Скажи, что мне делать, куда мне идти, что снимать». И так прошло три месяца нашей совместной жизни. В какой-то момент я поняла, что мне это просто надоело. Карантин был последним шансом для спасения этих отношений. Финальной точкой была измена. Я узнала о ней спустя год. Мне прислали его переписку в бывшей девушкой. Я начала его спрашивать, а он сказал фразу: «Да я с ней тебе не изменял». Я просто часа три выпытывала, и он рассказал мне обо всем в деталях. У меня было такое состояние, когда ты просто стоишь и не понимаешь, что происходит. Я его спрашивала: «А если бы я тебе изменила?», а он всегда говорил: «Ты это ты, а я это я», – продолжила Чистова.

Саша приняла решение закончить отношения, но история с Сергеем «продолжилась».

– У него было три эмоции: сначала он не верил, потом очень сильно грустил, а потом очень сильно злился и говорил, что не отпустит, и мы будем вместе. Так смешно… после нашего расставания он начал делать все, о чем я его очень долго просила. Я просила его покататься вместе на скутерах, он научился кататься на скутере. Я советовала записался к психологу, он записался. Мне кажется, он мало с ним работает. То, что он пишет в постах и то, что он пишет мне лично… У нас был момент в Одессе.. Я хочу это рассказать, чтобы он услышал. Мы пошли на вечеринку, и он тоже туда пришел. Я была со своей компанией, мы находились в закрытой зоне. Меня предупредили, что он будет. Его охрана не хотела пускать, но он зашел под другим именем, насколько я знаю. Был момент, когда я сидела на диванчике, а он подошел сзади. Я не знаю как, но я его почувствовала. Я смотрю, а он достает откуда-то игрушку уточки и говорит: «Смотри, что я нашел». Я реально испугалась, это как какой-то ужастик. Я отошла от него. Позже поймала его взгляд. Он стоял среди толпы с натянутой улыбкой и снимал на телефон, как я танцевала. Мне было ужасно некомфортно. А потом я узнала, что он пересекся с моим другом на той же вечеринке, прошел мимо него и ударил его плечом. Настолько абсурдно говорить, что все хорошо и ты ходишь к психологу, и делать такие поступки. Мне не стыдно признаться, Сережа создал мне очень много комплексов. У меня появился небольшой страх начинать новые серьезные отношения. Не знаю, готова ли я принять кого-то в свою жизнь и ему довериться.

Надеемся, что Саша сможет быстро восстановиться от абьюзивных отношений и начать новую жизнь.

Если вы подвергаетесь эмоциональному или физическому насилию, если вам нужно психологическая поддержка – обратитесь в общественную организацию «Ла Страда Украина» по номеру 116 123. Вам помогут справиться со сложной ситуацией.

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