Оля Цибульская – «По барабану»: 7 неожиданных фактов про дебютный альбом певицы

Больше 10 лет Оля Цибульская шла к тому, чтобы сказать «По барабану» на мнение окружающих, собственные страхи и наконец-то делать только ту музыку и в том виде, котором хочет сама.

За месяц до своего 35-летия Оля Цибульская впервые выпускает альбом. 13 ноября у главной Кошки украинского шоу-бизнеса выходит сборник «По барабану». Цибульская похудела на 15 килограмм, сменила имидж и перестала боятся собственной откровенности.

1. «По барабану» – это дневник Оли, который она вела больше 15 лет.

Все песни в альбоме описывают разный возраст Цибульской, начиная с 18 лет. Каждый возраст – это этап, который прошла сама Оля и проходят многие женщины, чтобы из беспомощного котенка превратится во взрослую свободную Кошку. От безумных вечеринок с Prosecco в 18 до разбитых сердец от «ШALove» в 28 и дерзкого «По барабану» в 35.

2. На альбом Цибульскую вдохновил… чизкейк. Среди главных источников вдохновения в работе с альбомом Оля указывает фильм «Викки Кристина Барселона», музыку Джорджа Бенсона, грузинскую певицу SALIO, а также детский альбом с печатными фотографиями, размышления сына перед сном, сохраненные смс, чизкейк, капучино на кокосовом молоке и даже зеркало.

3. Дату релиза пришлось переносить четыре раза. Изначально альбом должен был выйти в марте 2020 года – под другим названием, с абсолютно другими песнями и почти готовым видео. Сперва в планы вмешался карантин, а когда все было снова готово к релизу – Оля поняла, что в том виде сборник больше не отображает её реальное состояние. Полгода певица провела в студии, записывая новый материал. А в сентябре, за две недели до новой даты выпуска, по дороге на концерт, Цибульская сочинила новый трек. Стало очевидно, что именно он должен быть заглавным. Пришлось снова переносить релиз, чтобы успеть записать «По барабану».

4. Альбом выйдет под грифом 16+ и не будет доступен в некоторых странах. Несколько песен из альбома абсолютно не в Олином музыкальном стиле. Цибульская заведомо пошла на эксперимент, чтобы быть максимально откровенной с аудиторией и передать голую эмоцию. Впрочем, получилось даже слишком откровенно. Из-за «взрослого контента» в одной из песен, альбом «По барабану» не смогут скачать дети, а также жители некоторых стран с острой цензурой. Например, Беларуси или стран Ближнего Востока.

5. Саунд продюсером альбома стали сразу три человека. Несмотря на то, что музыку и слова ко всем песням в альбоме написала сама Оля Цибульская, постпродакшном разных треков занимались сразу три профессионала. Личный саунд продюсер Оли – Богдан Бобров, Антон Крайнов, который создает музыку для всех артистов лейбла MOZGI Entertainment, а также Сергей Ребрик. Последний много лет работает с Константином Меладзе.

6. За день до сдачи материала в студии сгорела аппаратура. Во время финального этапа работы над песнями, в студии сгорели профессиональные колонки, которые специально везли из Бостона, чтобы записать альбом. Оля планировала дорабатывать и менять некоторые треки, но так как аналогов такой аппаратуре в стране нет, Цибульская приняла это как знак. Певица решила, что значит альбом должен увидеть свет именно таким.

7. Цибульская готовила еще один дуэт, который не вошел в альбом. Изначально Оля планировала добавить в альбом второй дуэтный трек. По словам артистки, это совместная песня с очень важным мужчиной в её жизни. Тем не менее, релиз перенесли на зиму, из-за праздничного спецпроекта, который готовит команда. А единственный фит в сборнике «По барабану» – песня «Киця» в дуэте с DZIDZIO, которая уже успела стать настоящим хитом.

В фотосессии к альбому от известного украинского арт-фотографа Марты Сырко, Оля позирует в образе смелой, дерзкой Кошки: локает молоко из винных бокалов, заигрывает с собственным отображением в зеркале и даже пробует на вкус сырую рыбу.

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