Певец рассказал, каким папой хочет стать для своих детей

13 ноября на YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый выпуск ее авторского шоу «Экзамен на откровенность». Героем интервью стал Макс Барских – известный украинский поп-исполнитель и продюсер. Во время беседы с ведущей программы артист признался, как его карьера оказалась на грани закрытия, рассказал о спорах с Аланом Бадоевым и готовности создать семью.

Одним из первых Макс Барских вытянул вопрос о том, что для него значить быть хорошим отцом. Артист задумался на несколько мгновений, после чего ответил:

– Хороший папа – это, наверное, лучший друг с самого детства, который всегда с тобой, который тебя учит чему-то, воспитывает. Но это не моя история. Я обозначил, какого отца хотел бы иметь и как буду воспитывать собственных детей.

Маша Ефросинина также спросила Макса Барских, готов ли он к рождению детей. По словам артиста, для этого жизненного этапа он еще не созрел, но уже не раз примерял на себя эту роль, раздумывая, каким хочет быть отцом.

– Сейчас у меня очень много работы, и это одна из причин, по которым я пока не готов иметь детей, – признался Макс Барских. – Когда я созрею для этого шага, хочу присутствовать в жизни своего ребенка 24/7. Это очень важно. Я анализирую свое детство, своего близкого окружения, а также многих людей, которых просто встречаю на своем пути, и понимаю, что у каждого из них были проблемы с родителями. У кого-то мама и папа разведены, у кого-то, если они оставались вместе, очень много было насилия в семье… И это сильно влияет на мозг ребенка, на его дальнейшее формирование как личности. Мне не хотелось бы, чтобы мой ребенок получил подобный опыт.

Больше откровений Макса Барских смотри в новом выпуске YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен»:

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