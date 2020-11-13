Продюсер, бизнесмен и желанный холостяк признался об этом в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов»

Иракли Макацарию называют идеальным мужем. Он успешен, харизматичен и известен. Настоящая мечта любой женщины. Ведущей Нового канала Анне Олицкой стало интересно, действительно ли он настолько идеальный, или все же есть «скелеты в шкафу». Поэтому она пригласила бизнесмена, продюсера и настоящего грузина на интервью для ее YouTube-шоу «Без комплексов».

Иракли Макацария признался, что до сих пор холостяк, поэтому может себе позволить общаться с несколькими женщинами одновременно. Но пребывая в серьезных отношениях, он никогда такого не делал и не изменял любимой.

Взгляд ведущей был довольно хитрым. Почему? Она призналась Иракли, что у нее есть несколько знакомых девушек, которые с ним встречались, и имеется подозрение, что одновременно.

– Это не были стабильные или серьезные отношения. Я этого никогда не скрываю. Пребываю в статусе человека без отношений и не вижу ничего постыдного, если встречаюсь с одной, а через неделю, например, с другой. Когда ты начинаешь общаться с девушкой, то понимаешь, как она тебя воспринимает. Думаю, что мы взрослые люди, и прекрасно это чувствуем. Заранее ничего не обсуждаем. К тому же, это не встречи каждый день. Кстати, я не знаю, о ком именно ты говоришь, но уверен, что мы виделись, возможно, несколько раз.

Под конец разговора о личном Анна спросила Иракли, каким он себя видит через пять лет.

– Я очень надеюсь, что семья будет главным достижением, о котором смогу рассказывать, и, возможно, уже показывать результат любви. Всему свое время.

Больше о личной жизни, карьере и молодости «без тормозов» Иракли Макацария смотрите в интервью Ани Олицкой на ее YouTube-канале «Без комплексов».

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