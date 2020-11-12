Мужчина пообещал вскоре отомстить жене

Самая известная пара шутников среди селебрити – это Гослинг и Блэк Лайвли. Но, похоже, что чета Бекхэмов может составить им неплохую конкуренцию. Ведь недавно дизайнер Виктория Бекхэм хорошо пошутила над луком своего мужа.

По случаю Дня памяти павших Дэвид опубликовал видео в Instagram, на котором он одет в формальный костюм и сапоги с широким голенищем. Как дизайнер, Виктория Бекхэм просто не могла не прокомментировать такой образ мужчины. Она опубликовала фото Дэвида в сториз и сравнила его с персонажем «Красавицы и Чудовища» Гастоном, который появлялся в мультфильме в похожей паре сапог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Гастон хочет вернуть свою обувь, Дэвид», – подколола Виктория.

Сам Дэвид Бекхэм не смог оставить такой выпад жены в свой адрес. Он пообещал отомстить ей, как только представится шанс.

«Моя жена решила запостить это фото, не спросив меня и не обрезав обувь, которую я выбрал в спешке в последнюю минуту. Месть будет сладкой, Виктория », – заинтриговал футболист.

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