Начались съемки перезапуска сериала «Сплетница»: первые кадры нового касту

В Нью-Йорке вновь активизировалась манхэттенская элита

Фанаты сериала «Сплетница» долгие годы ждали продолжения любимого проекта. И вот наконец в Нью-Йорке стартовали съемки перезапуска. Первые фото нового касту уже появились в сети.

Одной из культовых локаций в новой «Сплетнице» останутся лестницы музея «Метрополитен». Там засняли новый каст, который состоит из Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Томаса Догерти и других актеров. Все манхэттенские богатые детки были одеты в культовую школьную форму в стиле преппи. Над костюмами героев работал стилист оригинальной «Сплетницы» Эрик Даман.

Перезапуск сериала «Сплетница» выйдет уже в 2021 году на HBO Max.

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