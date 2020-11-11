Новый канал › G.space › ШОУМАНИЯ › После стольких лет: Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram и впервые показал новорожденную дочь
После стольких лет: Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram и впервые показал новорожденную дочь
Актер наконец создал страницу в социальной сети
Звезда франшизы о Гарри Поттере Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram. Исполнитель роли Рональд Уизли опубликовал первое фото в социальной сети аж в 32 года. На снимке он держит на руках 6-месячную дочь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь, чтобы вам Уэнсдей Джи Гринт », – подписал фото Руперт.
Всего за сутки на исполнителя роли Рона Уизли подписалось более 2 миллионов подписчиков.
Напомним, что дочь Гринт родился в мае этого года. Для него и 28-летней актрисы Джорджии Грум это первый ребенок.