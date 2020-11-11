Актер наконец создал страницу в социальной сети

Звезда франшизы о Гарри Поттере Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram. Исполнитель роли Рональд Уизли опубликовал первое фото в социальной сети аж в 32 года. На снимке он держит на руках 6-месячную дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь, чтобы вам Уэнсдей Джи Гринт », – подписал фото Руперт.

Всего за сутки на исполнителя роли Рона Уизли подписалось более 2 миллионов подписчиков.

Напомним, что дочь Гринт родился в мае этого года. Для него и 28-летней актрисы Джорджии Грум это первый ребенок.

Фото: Getty Images

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