Создатели франшизы не теряли времени

Недавно стало известно, что актера Джонни Деппа освободили из фильма «Фантастические твари 3» из-за проигрыша суда против издание The Sun. Поэтому студии Warner Bros. пришлось искать нового исполнителя роли Гелерта Гриндельвальда.

Как сообщают инсайдеры издание Deadline, на замену Джонни Деппа режиссер Дэвид рассматривает 54-летнего датского актера Мадса Миккельсена. Самая известная его роль – Ганнибал в одноименном сериале. Представители Warner Bros. пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, что премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли на 2022.

Читай также:

После стольких лет: Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram и впервые показал новорожденную дочь

Джонни Депп получит десятки миллионов за увольнение из «Фантастических зверей»