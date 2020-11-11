Неожиданно: Кто заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях»?
Создатели франшизы не теряли времени
Недавно стало известно, что актера Джонни Деппа освободили из фильма «Фантастические твари 3» из-за проигрыша суда против издание The Sun. Поэтому студии Warner Bros. пришлось искать нового исполнителя роли Гелерта Гриндельвальда.
Как сообщают инсайдеры издание Deadline, на замену Джонни Деппа режиссер Дэвид рассматривает 54-летнего датского актера Мадса Миккельсена. Самая известная его роль – Ганнибал в одноименном сериале. Представители Warner Bros. пока не подтверждают эту информацию.
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Напомним, что премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли на 2022.