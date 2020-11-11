Артистки запустили Instagram-челлендж в поддержку здорового бодипозитива и принятия себя. Злата Огневич, Анастасия Кожевникова, Dj NANA, KAREENA и другие известные девушки показали себя без ретуши в поддержку движения #myfreedomismybeauty.

Girls-бэнд Freedom Jazz не остановился на яркой фотосессии в купальниках в одном из украинских глянцев. Напомним, что все фото были опубликованы без ретуши, чтобы вдохновить женщин любить и ценить себя в любых физических проявлениях. Волна любви от джазисток продолжилась в Instagram. Все желающие могли опубликовать свои реальные фото с хештегом #myfreedomismybeauty и поддержать челлендж.

Участницы делились своими фото без обработки и историями принятия себя и собственного тела со всеми его особенностями: с апельсиновой корочкой на бедрах, растяжками после родов, высыпаниями или шрамами на коже, с седыми волосами. К челленджу присоединились и селебритиз. На своем примере, они продемонстрировали, как можно влиять на Instagram-стереотипы и нести ценности нового мира «без ретуши».

– Я полностью поддерживаю Freedom Jazz! Ведь все мы – богини, – сказала Злата Огневич.

– Каждая из нас прекрасна не только в Instagram, но и утром после пробуждения, и вечером, когда уставшие возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня, – добавила Dj NANA.

А KAREENA подытожила:

– У каждого из нас есть комплексы, навязанные обществом, которые влияют на самооценку и ощущение себя. Сейчас я тоже на пути избавления от своих «загонов», без которых мне живется намного свободнее.

Вы тоже можете приобщиться к смелым свободным красоткам, присоединившись к челленджу #myfreedomismybeauty и показав виртуальному миру себя настоящую.

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