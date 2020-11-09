Какие сериалы посмотреть в ноябре? Порадуем тебя отличными новостями – классных проектов будет много. Лови подборку крутых сериалов ноября 2020 прямо сейчас.

Сериалы ноября 2020

Мандалорец, 2 сезон

Жанр: научная фантастика, приключения, космический вестерн

Дата премьера: 30 октября

«Мандалорец» – американский сериал, снятый в жанре космический вестерн для стримингового сервиса Disney +. Сюжет разворачивается во вселенной «Звездных войн» – спустя 5 лет после событий, описанных в фильме «Возвращение джедая», и за 25 лет до событий, рассказанных в «Пробуждении силы». Главный герой сериала – охотник за головами Дин Джарин из клана мандалорцев – обитает на окраине Новой республики и скрывается от властей.

В конце октября Disney + представили второй сезон космического вестерна «Мандалорец». На этот раз сюжет расскажет о том, как главный герой помогает своему названному сыну найти путь домой.

Паранормальное, 1 сезон

Жанр: ужасы

Дата премьеры: 6 ноября

«Паранормальное» – новый оригинальный хоррор-сериал от Netflix, снятый в Египте по мотивам романов писателя Ахмеда Халеда Тауфика. Сюжет расскажет о циничном профессоре Рефаате Исмаиле, который сталкивается с паранормальными явлениями и исследует их в надежде уберечь своих близких. Это первый проект Netflix, снятый на арабском языке.

Корона, 4 сезон

Жанр: драма, байопик

Дата премьеры: 16 ноября

«Корона» – драматический телесериал 2016 года, созданный по заказу Netflix. Сценаристом проекта выступил Питер Морган, который известен широкой публике по работам над кинокартинами «Фрост против Никсона», «Королева», «Последний король Шотландии» и «Гонка».

Четвертый сезон сериала «Корона» расскажет о событиях 80-х годов, сыгравших ключевые роли в жизни королевской семьи. Речь идет о свадьбе принца Чарльза на молодой Диане Спенсер, которой было суждено завоевать народную любовь, и рождение двух наследников – принцев Уильяма и Гарри. Кроме того, проект обрисует взаимоотношения с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и сложную экономическую ситуацию в стране.

Бортпроводница, 1 сезон

Жанр: комедия

Дата премьеры: 26 ноября

«Бортпроводница» – новый американский комедийный сериал, снятый HBO Max. Одно из главных преимуществ этого проекта – Кейли Куоко в главной роли. Актриса, знакомая многим зрителям благодаря популярному шоу «Теория большого взрыва», перевоплотится в стюардессу по имени Кассандра, которая попадает в трагикомическую ситуацию. Девушка знакомится в самолете с симпатичным молодым человеком, проводит с ним ночь, а на утро обнаруживает его мертвым.

Фото: thecrownnetflix

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