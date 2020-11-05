Эксклюзивно Новому каналу артисты рассказали о планах развития сольных проектов

Тамерлан и Алена Омаргалиевы недавно всполошили фанатов своим творческим баттлом. Напомним, исполнители стали развиваться отдельно, более того, успели выпустить сольные треки. Останется ли в шоубизе бренд TamerlanAlena? Ответ на этот вопрос – новый дуэтный клип на трек «Люба Любовь».

Съемки клипа проходили на острове Бали еще до пандемии. Артисты уверены, что сейчас кадры их видео приобрели еще большую ценность и вдохновят всех зрителей пережить сложное время.

– Мы снимали на другом конце планеты, на невероятном острове, общаясь с коренными жителями. Это было действительно круто! Специально для клипа я брал уроки катания на серфинге. Впервые пришлось вставать на доску и покорять волны Индийского океана, – поделился Tamerlan. – Вдвойне приятно сейчас пересматривать эти кадры, они дают надежду на то, что вскоре мы снова сможем летать без границ. Этого я всем желаю.

– Мы сами знаем не понаслышке, насколько большое значение имеет для влюбленных находится рядом в жизненно важных ситуациях. Одну из таких – мы показали в клипе «Люба Любовь». Наш трек для всех, кто любит и любим, знайте, что все сложности можно преодолеть, держась за руки, – добавила Alena.

Значит, баттл между супругами закончен? Артисты рассказали о своих планах эксклюзивно читателям сайта Нового канала:

– Мы вместе и не собираемся разбегаться, – поделилась певица. – Наши работы вне дуэта – это еще одна возможность самореализации. Я давно хотела выпустить свой трек как сольная певица. Тамерлан меня поддержал и даже стал продюсером моего проекта. А потом и сам решил записать свой фит с Runstar под названием Bardak, как вы видите, без меня.

Tamerlan настроен решительнее и останавливаться на собирается:

– Это был только первый раунд. Наши отдельные треки были достаточно разноплановыми, наши слушатели смогли услышать каждого из нас по-новому. С основной задачей – удивить, мы однозначно справились. Теперь – двигаемся дальше!

Ждем новых экспериментов от этой креативной парочки.

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