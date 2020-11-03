Макс Барских запускает мужскую линию одежды Nick Vangard

Снежана Онопко снялась в дебютной коллекции бренда одежды Макса Барских

Макс Барских представляет мужскую линию одежды Nick Vangard и выпускает второй трек, посвящённый новому дропу. В дебютной коллекции Industrial Habits, созданной Максом, развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ рок-звезды. Блестящие и бархатные ткани добавляют богемности и шика.

Барских сделал акценты на всевозможных пиджаках и куртках со строгим приталенным силуэтом. Особое внимание стоит уделить куртке унисекс с леопардовым принтом. В цветовой палитре присутствуют оттенки чёрного, золота, серебра и меди. В коллекции задействовано много экокожи, экомеха, натурального шёлка, хлопка и бархата. У каждой ткани своя оригинальная текстура.

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Одежда NICK VANGARD для смелых молодых людей, которые не прячутся от дурных привычек мегаполиса. Главный герой коллекции Industrial Habits – это яркий, уверенный в себе, живущий вне правил мужчина, ведущий нескромный и совсем несдержанный образ жизни под музыку Nick Vangard.

С мужским дропом выходит и второй сингл из будущего альбома под названием Style. В нем присутствует глубокий бас, средний темп, звуки Industrial, придающие легкий агрессивный характер. В съемках концептуального кампейна приняла участие супермодель Снежана Онопко, ставшая музой дебютной коллекции Industrial Habits бренда NICK VANGARD.

– Снежана Онопко – олицетворение времён богемного шика конца 2000-х, когда яркие и смелые образы были неотъемлемой частью гардероба жителей мегаполиса. Она работала с лучшими дизайнерами, творчество которых во многом повлияло и на мой вкус. Я очень рад нашему сотрудничеству. На съёмках мы просто кайфовали в моменте, – комментирует Макс Барских.

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Вижуал кампейна был создан неизменным режиссером всех видеоработ артиста Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl. Мужская коллекция бренда NICK VANGARD появится в продаже в ноябре 2020 года на сайте nickvangard.com.

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