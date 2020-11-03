Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВ чулках с подтяжками: Дженнифер Лопес в свадебном платье перевоплотилась в Мадонну на Хэллоуин

В чулках с подтяжками: Дженнифер Лопес в свадебном платье перевоплотилась в Мадонну на Хэллоуин

Селебрити воспроизвела легендарный образ поп-дивы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес создала легендарный образ для себя на Хэллоуин. В этом году звезда решила повторить скандальный образ Мадонны с церемонии MTV Music Awards 1984.

Джей Ло надела полупрозрачную свадебное платье и чулки на подтяжках. Образ дополнили кружевные перчатки и большое количество бу, подвесок и цепочек.

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Похоже, Джей Ло таки скучает, что в этом году таки не вышла замуж. Звезде пришлось перенести свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии коронавируса. Хотя где-то надела белое платье этого года.

Фото: Getty Images

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