Каким будет фильм «Колдовство: Наследие»: интервью с дважды обладателем «Эмми» Джейсоном Блумом (ЭКСКЛЮЗИВ!)

Хэллоуин – магическое время, когда вся нечисть выходит побродить по этому миру. А еще это время, когда выходят крутые фильмы ужасов. Этой осенью специально к Хэллоуину Blumhouse Productins представляет сиквел «Колдовство: Наследие». Фильм является продолжением культового ужаса «Колдовство» о ведьмах-тинейджерках, который вышел в 1996 году.

Новый канал эксклюзивно пообщался с режиссером и основателем Blumhouse Productions, трижды номинантом на премию «Оскар» и двукратным обладателем премии «Эмми», продюсером фильмов «Астрал», «Паранормальное явление», «Хэллоуин», «Счастливого дня смерти» и «Остров фантазий».

О социальной составляющей сиквела «Колдовство: Наследие» и настоящей ведьме на съемках читайте в эксклюзивном интервью с Джейсоном Блумом.

– Джейсон, первое, что меня интересует в связи с премьерой ужаса «Колдовство: Наследие», – веришь ли ты в магию и колдовство?

– Знаешь, сам я не верю во все это. Но предполагаю, что магия и колдовство могут существовать. Просто лично никогда не видел ничего, что с этим связано.

– Режиссер истории происхождения Эндрю Флеминг также принял участие в постановке фильма. Какой была его реакция, когда он узнал, что будет продолжение?

– Эндрю был согласен на продолжение. Я не хотел ничего делать, не получив его одобрение. Флеминг дал нам свое благословение, очень ценю это. Он бы не согласился стать исполнительным продюсером, если бы его что-то не устраивало. Ведь очень помог нам во время съемочного процесса.

– Оригинальный фильм «Колдовство» (1996) и сиквел «Колдовство: Наследие» показывают ведьмовство в позитивном ключе. Но не опасался ли ты, что юные девушки после просмотра тоже попытаются воссоздать ритуалы из фильма? Конечно, чтобы они сработали, нужно обладать особыми силами, но вдруг кто-то из девушек откроет их в себе.

– Если молодые девушки хотят попробовать воспроизвести магические ритуалы и посмотреть, смогут ли они вызвать какого-то призрака, я только за. Думаю, что это нормально. Кто знает, возможно, они докажут, что я неправ, и магия таки есть. Может, они смогут найти ведьму или привидение.

– Я знаю, что во время съемок у вас были настоящая ведьма и три разных оккультных консультанта. Как вы их отобрали? Ты не опасался, что они не помогут в съемках, потому что им придется показать свои магические ритуалы?

– Режиссер фильма Зои Листер Джонс придумала эту историю с ведьмами. Когда мы разрабатывали сценарий, у нас был сверхъестественной паранормальный советник. Я никогда не общался с этими людьми и не боялся, что они наложат на меня какое-то проклятие (смеется).

– В новом ковене снова четыре ведьмы, которых играют Кейли Спини, Гедеон Адлон, Лови Симоне и Зои Лунанд. Какие были требования к актрисам, возможно, они должны верить в магию или практиковать ритуалы?

– Мы не выдвигали такого требования, чтобы девушки верили в ведьмовство, дабы попасть в фильм. Но они должны были исследовать тему и ритуалы, чтобы лучше понять фильм. Также актрисам нужно быть открытыми возможности существования чего-то сверхъестественного. Ведь какой тогда смысл сниматься в таком фильме, если ты абсолютно не веришь во все это.

– Происходило ли на съемочной площадке что-то паранормальное?

– Насколько я знаю, ничего паранормального не произошло. Я немного дней провел на съемках. Возможно, что-то и случалось, когда меня там не было. Но точно могу сказать, что никто не превратился в ведьму (смеется)!

– Все привыкли, что фильмы ужасов довольно легкие. А «Колдовство: Наследие» имеет достаточно поучительную линию о том, как подростки должны вести себя и принимать друг друга. Тебя не волновало, что такая социальная составляющая повлияет на легкость восприятия фильма?

– Думаю, что в какой-то степени в фильме как раз все сочетается. «Колдовство: Наследие» можно воспринимать и как легкий веселый фильм о ведьмовстве, и в то же время у него еще есть что сказать. Думаю, достаточно часто интересные фильмы ужасов являются забавными и страшными, но они, конечно, могут дать больше. «Колдовство: Наследие» – не просто страшный, не просто веселый. Это история об аутсайдерах, которые вступают в свои права, находят своих людей и больше не чувствуют себя не такими. Для меня эта история вечная, а если сюда добавить еще и социальные сети, она цепляет даже больше, чем когда-либо. Сейчас Instagram и другие соцсети так давят на каждого идеальной картинкой, как нам выглядеть и вести себя. Я хотел, чтобы наш фильм помог понять, что идеальными нас делает именно наше несовершенство. Именно это и делает «Колдовство: Наследие» фильмом Blumhouse. Наши ленты имеют небольшой бюджет, поэтому единственный способ сделать их успешными – это убедительные и захватывающие персонажи, а также много драмы. Мы убедились, что этот фильм имел все эти компоненты еще до начала съемок.

– Интересно, что вся команда «Колдовство: Наследие» состояла из женщин. Ты не считаешь это дискриминацией?

– Этого хотела Зои. И я ее поддерживаю. Так долго всем занимались мужчины, были режиссерами. Поэтому считаю, что это справедливо – какое-то время снимать исключительно женской командой. Мы можем позволить женщинам догнать мужчин по количеству профессионального опыта.

– Фильм «Колдовство: Наследие» выходит как раз перед Хэллоуином. Что этот праздник значит лично для тебя?

– Хэллоуин – мой любимый праздник. Я обожал его в детстве. Обычно начинали с мамой шить костюмы еще в августе. Это еще и любимый праздник моей дочери Рокси. У меня уже есть костюм на этот год. Вместе с дочерью собираюсь переодеться в тролля. Будет весело!

– Этот год является прекрасным примером того, что мы не можем все предусмотреть, а планирование заранее не всегда работает. Но, все же, чего следует ожидать от Blumhouse дальше?

– После «Колдовство: Наследие» мы собираемся выпустить фильм «Химеры» с Винсом Воном в главной роли. Он очень веселый. В следующем году у нас будет множество фильмов, но самое главное – это новый выпуск франшизы «Чистка» и «Хэллоуин убивает 2».

Выбирай свой костюм на Хэллоуин, вырезай фонарь Джека и не пропусти фильм «Колдовство: Наследие» в кинотеатрах с 29 октября.

Автор: Тори Торн

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