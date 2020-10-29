Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДевушки, налетай: Брэд Питт и Николь Потуральски разошлись

Девушки, налетай: Брэд Питт и Николь Потуральски разошлись

Голливудский актер снова стал холостяком

О новых отношениях пленительного Брэда Питта и Николь Потуральськи стало известно не так давно. А пара уже успела разойтись. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на инсайдера.

«Их отношения не были столь уж серьезными, как все считали», – отмечают источники.

Кто именно стал инициатором разрыва неизвестно. Но американские медиа говорят, что брейкап произошел не из-за Брэда Питта. Ведь на прошлой неделе фотографы Daily Mail Николь Потуральськи заметили в компании своего мужа, 68-летнего Роланда Мэри.

Фото: Getty Images

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