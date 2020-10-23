Стриминговий сервис Netflix выпустил первый официальный трейлер мюзикла «Выпускной».

Выпускной: смотреть трейлер фильма

Фильм «Выпускной» основан на одноименном бродвейском мюзикле. Он рассказывает о группе театральных актеров, проваливают свое последнее шоу. Из-за этого их карьера оказывается на грани краха. Чтобы исправить ситуацию, они решают привлечь к себе внимание и отправляются в маленький городок в штате Индиана, чтобы помочь двум девушкам получить разрешение на посещение школьного выпускного в качестве пары. Они устраивают лучший выпускной Эвер.

Мюзикл «Выпускной» собрал невероятный звездный каст – Мерил Стрип, Николь Кидман, Керри Вашингтон, Джеймс Корден, Ариана Дебос и Джо Эллен Пеллман. Режиссером стал Райан Мерфи.

Премьера фильма «Выпускной» запланирована на 11 декабря на Netflix.

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