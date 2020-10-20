HBO порадует фанатов сериала специальными эпизодами

Драматический сериал «Эйфория» сделает подарок своим поклонникам. Еще до премьеры второго сезона, который перенесли из-за пандемии коронавируса, компания представляет две специальные серии. Эту информацию в своих социальных сетях подтвердили и звезды проекта – Зендая и Хантер Шафер.

Первый бонусный эпизод будет называться «Проблемы не длятся вечно». Он будет посвящен Рождеству. Выйдет 6 декабря, а на следующий день его можно будет посмотреть на онлайн-сервисе «Амедиатека». А вот название и дату премьеры второго спешл пока не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram euphoria 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В спецвыпусках действие разворачивается после разрыва Ру и Джулс на вокзале, откуда последняя уехала, стремясь к лучшей жизни в большом городе. Переживая эмоциональную травму, Ру снова впадает в зависимость. В первой серии Ру видсвяткуватиме Рождество со своей семьей.

Премьера сериала «Эйфория» состоялась летом 2019 года. Главную роль в сериале исполнила Зендея. За эту роль она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале».

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