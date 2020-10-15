Известную певицу и автора песен Анну Добрыдневу на протяжении нескольких лет преследует неадекватный поклонник. Артистка решила заговорить об этом, когда ситуация вышла за грани адекватности.

– Сначала я не придавала этому особого значения. Просто блокировала все сообщения, которые очевидно были неадекватными. Его характерный стиль письма я узнавала моментально, – рассказала Анна. – Потом он начал меня откровенно пугать. Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал своё местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом. Единственное, чего я не знаю, это то, как он выглядит. Как-то поймала себя на мысли, что всматриваюсь с подозрением в каждого прохожего. Поняла, что превращаюсь в параноика. Появилась сильная тревога. Ведь не знаю, что в голове у этого шизофреника?

Маньяк перестал быть настойчивым лишь после того, как певица наняла себе личную охрану и стала появляться с ней в публичных местах.

– После этого сообщения прекратились, – поделилась Анна Добрыднева. – Но чувство постоянного беспокойства, к сожалению, осталось…Тогда я решила обратиться к психологу. Коллеги из шоу-бизнеса порекомендовали мне Елену Шершнёву. С ней мы на протяжении месяца прорабатывали мои страхи и приняли решение рассказать об этом публично.

Психолог объяснила, что Анна подверглась сталкингу – маниакальному преследованию. Часто сталкерами становятся одержимые фанаты, которые могут быть способны на реальные преступления. Поэтому пускать все на самотек нельзя.

– То, что пережила Аня, по шкале стресса можно классифицироваться как высокую угрозу для здоровья, – разъяснила ситуацию психолог Елена Шершнева. – К счастью, она вовремя обратилась за поддержкой. Ведь скриншоты от преследователя, которые Аня показала, указывают на явное психическое расстройство. Человек писал с разных аккаунтов, под разными никами и даже разными гендерами. Но характерная пунктуация, обращение к себе в третьем лице сразу выдавали его. Однако Аня дала понять, что за неё могут заступиться. А кроме того, избавилась от внутреннего страха, который главным образом заводит маньяков. Она сделала максимум для своей безопасности – физической и психологической. Надеюсь, её пример поможет другим жертвам сталкинга.

Сейчас Анна продолжает активно заниматься творческой деятельностью и пишет новые песни. Совсем недавно порадовала поклонников премьерой сингла «Не отпускай», который стал саундтреком к сериалу. Своим примером певица призывает в таких ситуациях не молчать и не стесняться обращаться к психологам.

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