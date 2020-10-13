



Самые ожидаемые сериалы 2020 ты найдешь именно в нашей подборке. Новые сезоны или просто свежие проекты от именитых киностудий — мы учли все моменты. Выбирай, какие сериалы 2020 ты внесешь в свой список для обязательного просмотра. Очень много достойных премьер!

«Новый Папа»

Жанр: драма

В Ватикане появится новый Папа. Фактически Иоанн Павел II будет лишь формально выполнять обязанности понтифика Папы Римского Пия XIII с «Молодого Папы», который внезапно впал в кому. «Каждый в мире должен знать, кто такой Папа Римский. И это не тщеславие, а необходимость », – говорит главный герой, которого сыграл Джон Малкович. Но управлять папским престолом Иоанну Павлу II долго не пощасливиться. Молодой Папа все же выйдет из затяжного комы и захочет вернуть власть себе. По словам режиссера сериала Соррентино, в новом сезоне зрители увидят двух понтификов одновременно.

«Сексуальное воспитание». Второй сезон

Жанр: комедия, драма

Сериал «Сексуальное воспитание» рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка Отиса. Он переживает сложный период в жизни, когда гормоны бурлят, а мама секс-терапевтом не стесняется задавать неудобные вопросы. Будучи осведомленным теоретически в сексуальных вопросах, Отис со своей одноклассницей Мейв открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

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«Кэти Кин»

Жанр: комедия, драма, мюзикл

Спин-офф сериала «Ривердейл» расскажет о событиях, которые будут происходить через пять лет после окончания школы героями. Начинающий дизайнер Кэти Кин и певица Джози МакКой приедут в Нью-Йорк, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Уже в городе они встретят эксцентричного модника Хорхе Лопеза, который мечтает о карьере на Бродвее, и it-girl Пеппер Смит, стремится открыть собственную арт-галерею. В погоне за своей целью четверо друзей столкнутся со всеми трудностями и радостями, которые для них подготовила жизнь в Большом Яблоке.

«Игра престолов. Длинная ночь»

Премьера: 2020 в HBO

Жанр: фэнтези, драма

Этот сериал понравится настоящим фанатам «Игры престолов». Сценарий написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдмен. Основан он на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Она рассказывает о том, что происходило за тысячи лет до «Игры престолов». История покажет первых королей из династии Таргариен – Ейгона I Завоевателя, который с помощью трех драконов объединил Вестерос, построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон. Также сериал сериал подробно расскажет о Танец драконов – гражданскую войне за власть между Таргариен, когда в последний раз активно применялись драконы.

«Властелин колец»

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Основой первого сезона станет рассказ о ранних годах Арагорна. События будут происходить до Войны за Кольцо, и к тому времени, когда Арагорн стал правителем воссоединенного королевства.

«Ведьмак»

Жанр: фэнтези, боевик

Действие происходит в мире, где кроме людей живет множество чудовищ и других удивительных существ, а похищение принцесс кровожадными драконами – это не редкость. Бесстрашный ведьмак Геральт много лет назад поклялся защищать человеческий род от злых чудовищ, но зарекся вмешиваться в мирские дела. Однако человеческая жадность и жесткость заставляют Геральта встать на защиту небольшого королевства Цинтра, пострадавшего от рук захватчиков. Герою предстоит отправиться в долгое и опасное путешествие, чтобы отыскать похищенную принцессу Цири, ведь только она сможет вернуть мир и порядок в родной королевство …

«Телохранитель»

Премьера: 2020 на BBC

Жанр: боевик, психологический триллер, драма

Сериал рассказывает о судьбе ветерана афганской войны Дэвида Бадда, которого наняли на службу в Правительство Великобритании. Из новых серий станет известно, что стало с героем после того, как он узнал, кто виновен в убийстве министра внутренних дел Джулии Монтегю.

«Доктор Кто». Двенадцатый сезон

Премьера: 2020 на BBC

Жанр: научная фантастика, драма

Ожидается, что Доктор столкнется со своими главными врагами – Киберлюдьми, которые станут еще сильнее, хитрее и проворнее. На этот раз история сериала будет особенно тесно переплетаться с реальной историей. Например, (спойлер, но не точно!) именно киберлюди, по версии сценаристов, подтолкнули Мерри Шелли на написание истории Виктора Франкенштейна.

«Разочарование». Второй сезон

Премьера: 2020 в Netflix

Жанр: сатира, ситком, фэнтези, приключения, трагикомедия

Сериал рассказывает о необычной принцессу Бин, ее эльфа-компаньона Елфо и «личном демона» Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия. В трейлере к мультфильма Бин сбегает с собственной свадьбы вместе с демоном Люси и эльфом Елфо, чтобы «самой выбирать свою судьбу».

«Убивая Еву». Третий сезон

Премьера: ожидается в 2020 на ВВС

Жанр: драма, триллер

Эта история о смертельное противостояние наемного убийцы Вилланель и скромной спецагенткы Евы Поластри. Ведя спокойную и размеренную жизнь, Ева нападает на след маньячки, которая убивает людей без лишнего сожаления. Для милиционера это дело становится единственным занятием, которому стоит уделять внимание. Но агент MI5 еще не знает, что ее противница также умная и коварная, и Вилланель ни за что не захочет сдаваться.

«Всюду тлеют пожары»

Жанр: драма

Сюжет мини-сериала снят на основе романа «Всюду тлеют пожара». События будут разворачиваться в 1990-х в городе Шейкер Хайтс, Огайо. Здесь все спланировано – от цвета домов в повседневности его жителей. Но, как бы его жители старались придерживаться плана, в один момент что-то меняет ход нашей жизни. Пожары вспыхивают то тут, то там и меняют всех. Иногда они разрушают, но иногда – дают новую жизнь и подталкивают искать выход. В Шейкер-Хайтс эти изменения наступают с переездом семьи Уоррен. Семьи не такой, как все.

«Миссис Америка»

Жанр: драма

США, 1970-е годы. Филлис Шлефли – конституционный юрист и активистка-консерватор, которая выступает решительно против феминизма и поправки о равных правах для женщин в американской Конституции. Кроме того, отличаясь крайне ультраконсервативным взглядами, она боролась против легализации абортов и движения за права сексуальных меншин.Незважаючы на ​​ложные взгляды, Шлефли сыграла важную роль в политической и культурной жизни Америки 70-х годов. Поэтому этот сериал расскажет ее историю.

«Эмили в Париже»

Премьера: весна 2020 в Paramount Network

Жанр: драма

Серыал рассказывает о молодой девушке из американского среднего запада, которая переехала в Париж. Ее задача – привнести американский взгляд в работу уважаемой французской маркетинговой компании. Столкновение культур она резко ощущает на себе уже в первые дни в другой стране, а параллельно пытается организовать работу, завести друзей и найти любовь.

«Шантарам»

Премьера: 2020 в Apple TV +

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал

Сериал основан на одноименном бестселлере Грегори Дэвида Робертса. Он рассказывает о австралийского преступника Линдси, который сбежал из тюрьмы за совершенное вооруженное ограбление в Индию. Отрезанный от родных и близких, на улицах Бомбея он начинает новую жизнь в трущобах. Деньги Линдси зарабатывает делая врача, занимаясь контрабандой, торговлей оружием и даже съемками в Болливуде. В Индии преступник находит свою настоящую любовь, но потом попадает в Афганистан в зоне военных действий …

«Бэтгёрл»

Премьера: 2020

Жанр: боевик, приключения, триллер

Любителям комиксов везет, ведь наконец о Бэтгёрл снимут сериал. Смелая девушка в костюме летучей мыши получится сражаться с врагами на улице мрачного Готэма как самостоятельный супергерой.

«Леденящие душу приключения Сабрины». Второй сезон

Жанр: фантастика, ужасы

Сабрина выбрала путь темноты. Но, возможно, это не так и плохо? Написав свое имя в Книге Зверя, Сабрина пытается найти баланс между миром смертных и своей новой темной стороной. Юной видьмочци придется сделать выбор в любви – смертный Харви Кинкл или сексуальный колдун Николас Скретч. В новой школе девушка овладеет такой силой, не присуща напиввидьми еще и первого года обучения. В награду за свои старания Сабрина сможет встретиться с самим Зверем.

«Люцифер». Пятый сезон

Премьера: ожидается 2020 в Netflix

Жанр: детектив, драма

Сериал снят по одноименной серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Сюжет рассказывает историю Дьявол в отставке, который теперь живет в Лос-Анджелесе и помогает детектива Хлои расследовать преступления. Он ведет разгульный образ жизни и не скрывает тот факт, что он – Дьявол. Когда об этом узнает его любимая-детектив, она не сразу принимает его «истинное лицо». А когда это все же происходит, Люциферу приходится вернуться в Ад. Ведь только он может контролировать его жителей, чтобы те не устроили хаос на Земле.

«Эйфория». Второй сезон

Премьера: ожидается в 2020 в НПО

Жанр: драма

Эта история о 17-летнюю девушку Ру, которая после передоза и реабилитации возвращается в родной город. Она начинает новый учебный год в старшей школе с мечтой о любви, свободе и понимания. Но реальность такова, что Ру снова садится на наркотики. За кадром девушка рассказывает о проблемах своих сверстников: новой подруги Джулс, девушки-трансгендеров и эффектной брюнетки Лекси, чье секс-видео попало в сеть. Жизнь подростков становится совсем непростым.

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