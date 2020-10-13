Не грусти: Mountain Breeze презентовали новый клип на языке жестов

Совсем недавно Mountain Breeze презентовали свой второй альбом “9 минут”. Он стал первым в мире TikTok альбомом. Сегодня группа презентовала клип на песню “Не грусти”, снятый в коллаборации с единственным в Украине шоу-балетом слабослышащих людей “Без Слов”.

– Во время карантина я увидел, что в ТикТоке очень много бессмысленного контента. После этого и пришла идея создать альбом в формате ТикТок и видео на каждую песню с элементами языка жестов, которые покажут большинству пользователей, что контент может быть полезным и нести добро, а также откроет новый формат в мире музыки, – поделился солист Александр Беляк.



“9 минут” – это полноценный музыкальный альбом, включающий в себя 9 песен и 9 видеоклипов, снятых в вертикальном формате и объединённых одной историей. Длительность каждой песни и видео не превышают одной минуты.

Альбом “9 минут” несет в себе не только развлекательную, но и социальную миссию.

– Когда мы узнали, что в Украине есть такой шоу-балет, как “Без слов”, где ребята танцуют не слыша музыки, а чувствуя и передавая ее по своему, мы сразу же решили пригласить их на съемки и стать частью нашего ТикТок альбома. На наш взгляд, они лучше всего смогут передать жестами то, о чем поется в песнях и помочь слабослышащим людям “услышать” нашу музыку, – комментирует барабанщик группы, Илья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOUNTAIN BREEZE (@mbreezeofficial) 8 Окт 2020 в 1:10 PDT

Так как все песни и длятся не дольше 1 минуты, группа пообещала в скором времени сделать полные версии на те треки, которые их поклонники полюбят больше всего.



Альбом уже можно прослушать на всех стриминговых платформах, а видеоклипы доступны к просмотру во всех социальных сетях группы.

Напомним, что это второй полноценный альбом музыкантов, его саунд-продюсерами выступили сами артисты.

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