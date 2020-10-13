HBO снимут сериал о космической компании Илона Маска

Проект расскажет о детище известного миллиардера

Телекомпания HBO готовится к съемкам сериала космическую компанию SpaceX, основанная Маск. Об этом сообщает издание Variety.

Сценарий сериала будет базироваться на книге Эшли Вэнс «Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее ». В нем расскажут о подборе команды инженеров для создания и запуска на орбиту первой ракеты SpaceX. Также зрители узнают все детали о запуске пилотируемого космического корабля Falcon, который состоялся 9 в мае 2020 года.

Сценаристом и продюсером выступит Даг Юнг, а исполнительным продюсером станет американский актер Ченнинг Татум. Сериал будет состоять из шести эпизодов.

Известно, что сам Маск пока не имеет никакого отношения к сериалу. Название проекта и дата его выхода еще неизвестны.

Фото: Getty Images

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