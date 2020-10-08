Танцовщица Насти Каменских снялась в клипе известной украинской рок-группы

Совсем скоро «БІЛА ВЕЖА» выпускает новый альбом, который, несмотря на осень, называется «Там Где Весна», а сейчас в его поддержку группа презентует видеоклип на песню «Не Ангел». Музыканты говорят, что давно хотели снять клип именно на эту песню, и вот наконец удалось воплотить задуманное в жизнь.

«Мы очень хотели снять клип именно на песню «Не Ангел», ведь сейчас в 2020 году, во время карантина, общественный фокус немного сместился с событий на востоке Украины в глобальной борьбе с COVID-19. Однако мы считаем, что именно сейчас нужно напомнить всем украинском, на востоке нашей страны воюют ребята, по которым тоскуют их любимые, их семьи. И что наши мысли, молитвы и поддержка – это, в том числе, то, что дает им сил выдержать ад войны. Держитесь, ребята, и возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Любовь и вера – сильнее войну», – говорит лидер группы «БІЛА ВЕЖА» Максим Иващенко.

Песня «Не Ангел» посвящена очень серьезной теме, поэтому ребята со всей ответственностью подошли к созданию клипа и решили сделать все на высшем уровне. Они пересмотрели сотни клипов, отснятых украинским режиссерами, и поняли, что большинство видео, которые им понравились, были отсняты известным клипмейкером Виктор Скуратовский.

«Я сразу позвонил Виктору и предложил сотрудничество. Перед тем как снимать клип, мы встретились несколько раз, чтобы обсудить, что хотим показать и сказать этим клипом. Когда основная идея была найдена, мы еще примерно месяц готовились к съемкам. Виктор очень скрупулезно подошел ко всему процессу – выбора актеров, одежды для группы, локации, антуража. Мы очень довольны результатом, поскольку хотели снять клип как небольшое кино, которое подчеркнет смысл самой песни. Мы всегда предпочитаем снимать клипы так, чтобы после просмотра было ощущение будто ты пересмотрел целый фильм. Мы любим показывать истории, именно так и получилось», – заключает фронтмен группы Максим Иващенко.

Одну из главных ролей исполнила танцовщица шоу-балета Насти Каменских (NK) Юлия Аладько.

О группе:

«БІЛА ВЕЖА» – украинская рок-группа.

Сейчас в составе группы 5 музыкантов. За время своего существования группа выпустила 3 ​​альбома и снял 9 видеоклипов. За последние годы «БІЛА ВЕЖА» проехала 3 всеукраинских туры, отыграв около 100 концертов в 30 городах Украины, в том числе на таких фестивалях как Atlas Weekend, Бандерштат, «Восток-Рок», «Республика» и др.

В творческом достижении группы – выступление в качестве суппорту легендарной группы Uriah Heep, участие в проекте «Украинская песня» на Арене Львов, выступление на НСК «Олимпийский» в поддержку украинских футболистов, а также участие в 6-м сезоне «Х-фактор», в котором «БІЛА ВЕЖА» вошла в Топ-5 лучших исполнителей, получив любовь и привязанность телезрителей.

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