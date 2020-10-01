В Киеве состоится церемония открытия международной программы кинофестиваля Kinolitopys

4 октября в киевском ивент-холле PMHUB начинается международная программа XVII Киевского международного кинофестиваля Kinolitopys. В рамках вечеринки-открытия будут продемонстрированы короткий метр стран Средиземноморья и серия лент программы Love in Life.

Всего в конкурсной программе KIFFKinolitopys 2020 представлены 68 современных документальных и художественных фильмов. Среди них: ленты режиссеров из Польши, Румынии, Чили, Турции, Венгрии, Франции, Словении, Дании, Португалии, Испании, Финляндии, Нидерландов, Израиля и Италии. Лучшие фильмы из участвующих в конкурсной программе жюри определит 11 октября на церемонии награждения BEST FILM AWARDS в PMHUB.

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Кроме просмотра короткого метра, 4 октября гостей мероприятия ждет музыкальное выступление оперной дивы Марьяны Боднар, джем-сейшен от саунд-продюсера и композитора Артура Даниеляна, импровизации и авторские произведения композитора и пианистки Александры Морозовой. Также гости вечера смогут посмотреть работы фотохудожницы Дарьи Тищенко-Журавель «Эффект Хамелеона» и «Тайная вечеря». Ведущей церемонии открытия станет Марыся Горобец, телеведущая, основательница международной платформы элегантного нетворкинга, Vision Club MGVC.

Напомним, Kinolitopys ведет свою историю с 2001 года и начинался как фестиваль документальных фильмов. За это время проведено 16 фестивалей, в которых приняли участие более тысячи документальных лент полного и короткого метра из 52 стран. С 2018 года Kinolitopys расширил свою программу, и в конкурс были включены уже игровые полнометражные и короткометражные фильмы.

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