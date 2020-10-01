Стриминговий сервис Netflix представил трейлер рождественской комедии «Holidate».

Почему ты ни с кем не встречаешься? Вопрос, который чаще всего задают родственники именно во время рождественских праздников. Все семья собирается вместе и хочет сосватать тебя некому. По крайней мере, так происходит в американских семьях. Так случилось и с успешными Слоан и Джексоном. Во время одного особенно неудачного Рождества пара договаривается, что целый год буду проводить вместе все праздники: ходить на семейные ужины, вечеринки и т. Фактически Слоан и Джексон планировали «встречаться» только по праздникам, но чувства начинают становиться настоящими.

Holidate: смотреть трейлер фильма

Главные роли сыграли Эмма Робертс и Люк Брэйс. Режиссером выступил Джон Уайтселл. Также в фильме снялись Кристин Ченовет, Эндрю Бечелор, Фрэнсис Фишер, Джессика Кэпшоу.

Премьера фильма «Holidate» состоится 28 октября на Netflix.

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