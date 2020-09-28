Певец рассказал о планах на будущее своей семьи

Когда дети Это одно из самых распространенных вопросов, когда речь идет о звездную пару Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Сторонникам же хочется узнать, когда же пара наделает маленьких «дантесикив». Поэтому каждая фотография Нади внимательно исследуется на предмет округления ее животика.

Устав от темы беременности Нади Дорофеевой, Владимир Дантес решил объяснить их позицию в отношении детей. Сделал он это в откровенном разговоре с Положительным и Потапом в 2POpodcast.

– Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами еще дети по сути – мы внутри дети, мы сами не знаем, чего хотим. Мы все время думаем о себе – сейчас мы эгоисты в хорошем смысле этого слова. Я хочу, чтобы наша с Надей ребенок был счастлив и не думала о том, где же мама с папой, и жила с няней. Хотя это тоже не проблема, современные родители сейчас таскают детей с собой на концерты, и это тоже круто! Но к этому нужно быть готовым, а не просто потому что ты послушал общество и подумал: «Хм, наверное если все говорят вокруг, что пора детей, то, наверное, пора детей». Нет, не пора! – эмоционально ответил Вова.

Правда, как отметил сам Дантес, мысли о пополнении в семье все чаще появляются в их головах. Но планировать беременность Надя Дорофеева и Владимир Дантес будут только тогда, когда они оба будут готовы.

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