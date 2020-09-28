Еще скучаете по летнему вайбу? Girls-band Freedom Jazz помогут вспомнить атмосферу девичьих посиделок и отпуска.

Джазистки устроили pin-up-фотосессию на берегу Днепра, воссоздав уже легендарный американский стиль эротических фото середины XX века. Артистки показали женскую красоту в ее многообразии. Все 10 участниц коллектива – обладательницы разных фигур: от пышных форм до модельной худощавости, с разным цветом волос: от платинового блонда до ярко-розовых, с разными взглядами на материнство и реализацию.

Девушки посвятили фотопроект идеи бодипозитиву и принятия себя, поэтому опубликовали снимки вообще без ретуши. Идею джазисток воплотил фотограф Александр Порубаймых. А над стилем работал Назар Дидык.

– Честно говоря, нам показалось, что больше стеснялся фотограф, хотя он был одет, – прокомментировали артистки, – Конечно, такое количество уверенных в себе прекрасных женщин в купальниках, да еще и в горошек! Это же настоящий тайфун красоты! Когда мы с джазеткамы вместе – наша десятикратная харизма мчится ударной волной. Мы наслаждались процессом и уникальностью каждой из нас. Идеальность – это скучно, а скучно – это не про нас!

Специально для Нового канала джазистки предоставили эксклюзивные снимки, которые ранее не публиковали в СМИ. Давайте окунемся в мир женской красоты.

Фото предоставлено пресс-службой Freedom Jazz.

Style: Nazar Didyk by Golda with love

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