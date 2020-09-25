Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЭксклюзив! TVORCHI раскрыли таймлайн написания нового альбома 13 waves

Эксклюзив! TVORCHI раскрыли таймлайн написания нового альбома 13 waves

Сегодня, 25 сентября, у украинской электронной группы TVORCHI вышла новая пластинка 13 waves, которую в связи с карантином они писали удаленно друг от друга. За саунд, как всегда, отвечал Андрей, а Джеффри, в свою очередь, записывал вокал у себя дома.

Специально для Нового канала ребята создали таймлайн написания каждого из треков альбома 13 waves. Теперь 13 волн музыки от TVORCHI мы сможем не только услышать, но и увидеть хронологию их создания. Новая волна украинской музыки уже накрывает страну. Тебе выбирать: покорить и искусно серфить новинками или попасть под ее могущество.

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