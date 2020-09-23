В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» мужчина рассказал о расценках в своей клинике и детской мечте стать врачом

Эдгар Каминский – один из самых популярных пластических хирургов в Украине. Публичным мужчина стал также благодаря многолетним отношениям с солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской. Вместе пара была около шести лет и сравнительно недавно развелась. В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» пластический хирург признался, что публичность влияет на его дело одновременно как положительно, так и отрицательно.

– Моя мечта – быть классным и богатым врачом, но не таким известным, – поделился он. – Чтобы не знали, куда и с кем ты ездишь отдыхать. Признаюсь, очень тяжело, когда тебя обсуждают. Поэтому сейчас я начал по-другому вести даже свою страницу в Instagram – публиковать значительно меньше постов.

Ложное впечатление, говорит Эдгар Каминский, сложилось у людей из-за публичности относительно его дохода. Если пластика груди в клинике стоит десять тысяч евро, то это еще не значит, что всю эту сумму он кладет себе в карман.

– Люди как думают: «Он получает где-то триста тысяч в месяц», – приводит пример Эдгар Каминский. – Но никто не считает, сколько стоит, к примеру, хороший УЗИ-аппарат. А это не менее ста тысяч евро. Если брать по 400 гривен за УЗИ-диагностику, то сколько времени придется отрабатывать весь аппарат? Где-то четыре года. А за это время уже нужно покупать новый. Поэтому имея бизнес, ты зарабатываешь обычно значительно меньше.

Но несмотря на все нюансы, хирургия была мечтой экс-супруга Славы Каминской. И до сих пор остается делом всей его жизни.

– С пяти лет я хотел стать врачом, с семи – хирургом, – рассказал Эдгар Каминский ведущей Нового канала. – Помню даже, как слепил Терминатора и играл, как будто его сбила машина, и мне пришлось «оперировать». Я хорошо учился и вместо того, чтобы гулять, оставался дома читать медицинские учебники. Потому что всегда знал, чего хотел.

Полное интервью с Эдгаром Каминским можно посмотреть на YouTube-канале Анны Олицкой.

А реалити «У кого больше?» с участием телеведущей выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00!

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