Сериалы 2020: Что посмотреть в сентябре?
Какие сериалы посмотреть в сентябре? Порадуем тебя отличными новостями – классных сериалов будет много. Лови подборку крутых сериалов сентября 2020 прямо сейчас.
Сериалы сентября 2020
Люцифер / Lucifer
5 сезон
Жанр: драма
Премьера: 21 августа. Количество серий – 16.
В главных ролях: Том Эллис, Лорен Джерман, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер.
Продолжение американского телесериала о падшем ангеле, который пустил корни на Земле и даже встретил свою настоящую любовь Хлою. Но вернув первоначальные Крылья Ангела, Люцифер решает побороться за трон Ада. Тем временем его место на Земле занимает Майкл- брат-близнец Люцифера, который хочет забрать все, что дорого его братцу.
«Двойка»
3 сезон
Жанр: драма
Премьера: 9 сентября
В главных ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Лоуренс Хиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Дэниэл Саули, Кристофер Бауэр, Крис Кой, Майкл Рисполи, Дэвид Крамхолц
В центре сюжета оказывается громкая история порнографических фильмов семидесятых и восьмидесятых годов двадцатого века, раскрывается на примере двух братьев, которые поднялись на этом виде деятельности в Нью-Йорке.
«Мы те, кто мы есть»
Жанр: драма
Премьера: 14 сентября
В главных ролях: Хлоя Севен, рэпер Кид Кади, Алиса Брага, Джек Дилан Грейзер, Франческа Скорсезе
Американский подросток Фрейзер Уилсон вынужден был переехать в Италию из-за работы его мамы. На военной базе, где теперь работает его мама парень познакомился с очаровательной Кейтлин Харпер. Именно она и поможет Фрейзеру приспособиться к новой жизни в Европе.
«Сестра Рэтчед»
Жанр: драма
Премьера: 18 сентября
В главных ролях: Сара Полсон, Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун, Финн Уиттрок и Чарли Карвер
В 1947 году медсестра Милдред отправляется в Северную Калифорнию, чтобы устроиться на работу в ведущей психиатрической больнице. Тамнад людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.
«Фарго»
4 сезон
Жанр: драма
Премьера: 27 сентября
В главных ролях: Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмир Кратчфилд
Четвертый сезон «Фарго» покажет противостояние между мафиозными кланами итальянцев и афоамериканцив в Канзасе в 1950-х годах. Главы мафий обменялись старшими сыновьями, чтобы укрепить свое влияние и заключить союз.
Фарго 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:
Фото: IStock
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