Время от времени мы знакомим вас с начинающими украинскими артистами, которые активно пробиваются в мир шоубиза. Сегодня речь пойдет о BUNTARKA – 20-ти летней Валерии Цемко. Девушка долго мечтала о том, как будет блистать на сцене, и наконец, начала достигать своей цели. Что и как поет BUNTARKA можно оценить в ее дебютном треке «Ритмы».

– О чем может писать юная девушка? Ну, конечно же, о любви! Это, наверное, самая атмосферная песня со всего материала, поэтому заявить о себе я хочу именно с ее помощью, – рассказала Валерия.

BUNTARKA активно работает над альбомом и вскоре планирует презентовать его публике .

– Я очень долго шла к тому, чтобы заниматься музыкой, которую я люблю больше всего в жизни, и останавливаться не собираюсь, пока обо мне не узнают во всем мире! –заявляет артистка.

Желаем BUNTARKA удачи.

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