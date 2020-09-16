Звездные жертвы: ТОП-7 перевоплощений актеров ради роли

Когда звезды Голливуда идут по красной дорожке или поднимаются на сцену за статуэткой «Оскар», зрители и не догадываются, через что прошли актеры во время подготовки к роли. Торжественный образ во время церемоний – это результат кропотливой работы стилистов, визажистов, парикмахеров и личных коучей, которые восстанавливают поврежденную от грима кожу звезды и улучшают структуру ее волос после многочисленных укладок. Благодаря лечебной косметике, например, Vichy, можно спасти свою красоту после утомительной работы. И следа от «перевоплощений» не останется. Но зачастую подготовка к роли требует звездных жертв.

ТОП-7 звездных жертв ради хорошей роли

Натали Портман в драме «Черный лебедь»

Посмотреть эту публикацию в Instagram searchlightpics 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эта роль далась звезде морально и физически тяжело За время съемок Портман похудела на 9 кг благодаря истощающей диете на основе миндаля и сырой моркови. Вдобавок она занималась по 8 часов в день, а на одной из репетиций повредила ребро. Актриса на себе почувствовала, что значит быть профессиональной балериной и выступать на сцене с травмой. За свой изнурительный труд и актерскую работу Натали получила «Оскар».

Джаред Лето в фильме «Глава 27»

Красавчик Джаред ради перевоплощения в персонажа набрал 30 кг. Для этого он ел высококалорийную пищу: пиццу, макаронные изделия, мороженое, а также растопленный шоколад. Это одна из самых значимых физических трансформаций актера в кинематографе.

Деми Мур в «Солдат Джейн»

Посмотреть эту публикацию в Instagram demimoore 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для исполнения роли лейтенанта Джордана О’Нила в этом фильме Деми побрилась налысо. Она утверждала, что это интересный опыт, но самостоятельно на такие изменения не решилась бы никогда.

Эндрю Броуди в фильме «Пианист»

Ради этой роли актер перевернул с ног на голову собственную жизнь. Чтобы прочувствовать жизнь героя — пианиста Владислава Шпильмана, который жил в унижениях и страданиях в Варшавском гетто во время Второй мировой войны, Броуди решил почувствовать боль утраты. Он подарил близким собственную машину и квартиру, драгоценности раздал нуждающимся. Апогеем подготовки стало расставание с любимой девушкой. На сцене актер искренне страдал об утраченной любви и жалел о многих лишениях. За свою игру актер получил «Оскар», восторженные отклики критиков и любовь поклонников. Но после съемок Эндрю так и не смог вернуть отношения со своей девушкой. Она не поняла и не приняла его эксперименты.

Дэнни ДеВито для «Пролетая над гнездом кукушки»

Дэнни вместе со всем актерским составом поселили в психиатрическую клинику. Ему приходилось общаться только с душевнобольными людьми. Спустя некоторое время обнаружилось, что актера преследует вымышленный друг. Звезде в последствии пришлось пройти терапию в психиатрической клинике, чтоб избавиться от навязчивых мыслей и образов.

Хилари Суонк в драме «Парни не плачут»

Хилари предстояло перевоплотиться в девушку, которая мечтает стать мужчиной. Чтобы вжиться в роль звезда стягивала грудь бинтами, отказалась от платьев и юбок, носила только брюки, кеды и рубашки, обрезала волосы, перестала делать макияж. Ее движения утратили грациозность и стали грубыми и неуклюжими даже вне съемочной площадки. Как утверждает актриса, ее соседи не могли понять, куда она пропала. Все подумали, что к ней приехал погостить ее родной брат.

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Последний из могикан»

Актер жил около месяца в аризонской пустыне. Он спал под открытым небом, находясь в полном одиночестве, ел пищу, добытую собственными руками, пил воду из близлежащих водоемов.

Иногда за лучезарной улыбкой актеров, дорогими нарядами и успехом скрывается огромная сила воли, изнурительные тренировки и психологические эксперименты над собой. А вы решились бы на такое?

Фото – @jaredleto, imdb.com

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