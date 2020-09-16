В Британии запустили в производство напиток из «Гарри Поттера» сливочного пива

Теперь можно почувствовать мир «мальчика, который выжил» на вкус

В Великобритании начали выпускать и продавать любимый напиток колдунов франшизы «Гарри Поттера» сливочного пива. Об этом пишет издание Insider.

Попробовать сливочного пива можно во время тура в студию Warner Bros. в Лондоне. Именно там проходили съемки серии фильмов о Гарри Поттере. Также приобрести сливочного пива можно будет в магазинах Platform 9 ¾, на вокзале Кинг-Кросс в Лондоне и в аэропортах Хитроу и Гатвик. Кроме этого, сливочного пива доступно для заказа онлайн на сайте shop.wbstudiotour.co.uk или harrypotterplatform934.com.

За одну бутылку сливочного пива придется выложить 5,95 фунта стерлингов за 275 мл, а целая упаковка с 4 бутылок по 200 мл обойдется в 12,95 фунта.

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