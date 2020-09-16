Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМокрая Оля Цибульская показала фото в пенной ванной

Мокрая Оля Цибульская показала фото в пенной ванной

Артистка возбудила сеть своей фигурой

Украинская певица Оля Цибульская шокировала своих подписчиков новым обольстительным снимком в Instagram. Артистка предстала в черном купальнике с откровенным декольте и в украшениях.

Мизансценой для горячих фото Оли Цибульской стала роскошная пенная ванна с молочной водой. Певица всячески позировала в ванной, демонстрируя свои стройные ноги и подтянутую фигуру. Волосы артистки было красиво уложенные, а на лице был нежный макияж с «кошачьими» стрелками. Партнером по съемке стал кот.

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