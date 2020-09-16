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16 сентября
Making of: Сергей Бабкин показал мини-фильм о создании клипа «Бомба-ракета» (ВИДЕО)
Как прошли 3 фееричных дня самых сложных сьемок видеоклипа Сергея Бабкина «Бомба-ракета»? Артист показал это в мини-фильме «Making of: Бомба-ракета».
В 6-минутном мини-фильме можно увидеть весь процесс создания истории о Бомбе и Ракете. Как артисты надевали на себя 30-килограмовые костюмы? Какие слова находил режиссер, чтобы «превратить» Сергея и Снежану в своих персонажей? Пользовался ли Сергей Бабкин своим именем в процессе продюсирования съемки? Ответы на все эти вопросы – в видео!
Ко Дню Харькова! ТОП самых живописных локаций города в клипе Сергея Бабкина «Бомба-Ракета»
И ещё немного интересных фактов о сьемках «Бомбы-ракеты»:
3 съемочных дня
Ежедневный подъём на сьемки – в 3 утра
Сьемки проходили в Харькове и Харьковской области
Из-за жары и солнца Снежана и Сергей «сгорели» под костюмами!
На одной из локаций – Кицевской пустыне – сьемку видео прервали военные учения, и вместо 4-х часов все сцены пришлось отснять за 10 минут!
Дольше всего из съемок в машине длился процесс «помещения» и «освобождения» Сергея Бабкина из автомобиля
Вся «танцевальная» команда нашлась за день до сьемок, костюмы для актеров – за 5 минут, локации – тоже очень быстро и спонтанно! Артисты вовсю импровизировали – пребывали в «бомба-ракетном» потоке
По прибытию в поле с подсолнухами, съёмочная группа обнаружила, что они все отвернулись в другую сторону. Пришлось больше часа искать такое же поле с развёрнутыми в нужном направлении подсолнухами.
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