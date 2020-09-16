Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКомедию «Мои мысли тихие» покажут на британском кинофестивале

Комедию «Мои мысли тихие» покажут на британском кинофестивале

Украинский фильм увидит европейская аудитория

Комедия «Мысли мои тихие» попала на показ на британский кинофестиваль Raindance. Об этом сообщается на официальном Facebook украинского фильма.

К сожалению, режиссер ленты Антонио Лукич и его команда не смогут попасть на событие в связи с пандемией коронавируса и карантином.

Raindance Film Festival будут входить в ТОП крупнейших и важнейших независимых кинофестиваль в Великобритании. Он демонстрирует полнометражные и короткометражные работы кинематографистов со всего мира для различной аудитории – любителей кино, закупщиков, журналистов, кинематографистов.

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