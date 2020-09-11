PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
11 сентября
David Guetta побил два рекорда Книги рекордов Гиннеса
Селебрити залайкалы на Facebook
Известный французский диджей David Guetta побил сразу два рекорда Книги рекордов Гиннеса. Facebook музыканта набрал 50 миллионов 453 тысячи 440 лайков, а 48 миллионов 223 тысячи 77 человек подписаны на него.
Диджей получил две награды от Книги рекордов Гиннеса. Первое – за проведение в прямом эфире сет-трансляции, которую посмотрели множество фанатов. А второй – за то, что он оказался наиболее залайканим во всем Facebook.
Также David Guetta является рекордсменом по количеству фолловеров в Twitter. На его страницу подписано 21 миллион человек.
Читай также:
Необычная любвь в трейлере нового фильма Вуди Аллена
Джамала и Pianoбой выпустили нежную колаборцию «Эндорфины»