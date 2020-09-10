Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике (ФОТО)

Артистка отправилась на отдых с любимым

Украинская певица Наталья Могилевская отправилась в отпуск, чтобы продолжить свое лето. И отдыхает Наташа не одна, а со своим любимым бизнесменом Олегом Рыжовым. Впервые вместе на публике они появились на закрытии UFW No Season Season.

В своем Instagram Наталья Могилевская поделилась серией фото, на которых показывает, как проходит ее отдых в Хорватии. Артистка показала красивые пейзажи, чистое море, романтику с любимым и свою невероятную подтянутую фигуру в купальнике.

Наталья Могилевская опубликовала снимок, на котором позирует в телесном купальнике в бассейне. Сначала может показаться, что певица вообще обнаженная, но это не так. Вот так интригу создала селебрити!

Посмотреть эту публикацию в Instagram nataliya_mogilevskaya 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читай также:

Селена Гомес призналась, готова ли к новому роману

Женщины, ЛГБТ, этнические группы и стажеры: новые правила получения «Оскар»