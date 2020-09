Литературный Кураж Базар: объявлены даты и имена звездных спикеров!

Кураж и Yakaboo приглашают на одно из самых ожидаемых культурных событий — Литературный Кураж. Мероприятие пройдет 12-13 сентября в 19-ом павильоне ВДНГ (Киев).

Уже третий год Кураж и Yakaboo вместе создают книжный рай на втором этаже барахолки.

И в этом году в Литературном Кураже участвует более 50 издательств. Уникальные скидки, редкие издания и совсем новые, только выпущенные экземпляры — тут точно будет чем пополнить свою библиотеку. Среди издательств, представленных на барахолке: Yakaboo Publishing, издательство Ольги Фреймут “Snowdrop”, ArtHuss, #книголав, Bookchef, издательская группа КМ-БУКС, издательство Старого Лева, Наш Формат, издательско-образовательный проект ПОРТАЛ, ArtBooks и другие.

Кроме того, для гостей приготовили винтажную барахолку, мастер-классы и лекторий, который на этот раз размещается в двух локациях.

Спикеры лектория в ангаре: Владимир Федорин, Даша Малахова, Марк Ливин, Нариман Алиев, Ирена Карпа, Вахтанг Кипиани, Валерия Квасневская, Светлана Ройз, Сергей Седрик, Макс Кидрук, Александр Михеда, Татьяна Яловчак.

Спикеры лектория на первом этаже: “Усы Гоголя”, Павел Матюша, Лада Лузина, Любомир Остапов, Дарья Озерная, Оксана Мороз, Николай Кулинич, Дмитрий Лазуткин, Павел Матюша, Марыся Никитюк, Елена Любченко, Олеся Кешеля, Богдан Горбай, Дмитрий Стретович, Сергей Мартынюк .

На литературном Кураже у вас будет возможность получить портрет от Сергея Сараханова, который фотографировал Дэвида Линча, Сергея Полунина, Януша Вишневского, Веру Полозкову, Джамалу и многих других.

Детей и взрослых, как и всегда, ждут творческие и спортивные воркшопы, во время которых можно будет:

Прослушать любимые альбомы в зоне винила

Научиться азам диджеинга в DJ Academy

Заказать свой портрет на Аллее художников

Пройти художественный мастер-класс от студии “на Даху” или научиться выполнять аналоговый коллаж

Сделать первый шаг в мир гончарства

Слепить собственный слайм

Нарисовать свою планету вместе с Ингрет Костенко

Поставить несколько физических опытов вместе с Экспериментаниум

Сходить на массаж, если в будний день просто не успеваете

Освоить основы актерского мастерства

Принять участие в иммерсивном театре Uzahvati

Пройти футбольную тренировку

Музыкальное наполнение – микс электроники и джаза, а в лайн-апе любимые диджеи и живая музыка от mama.13, Bedroom Music и других.

Cб, 12.09

12-14 Alexey Pedosenko

14-15: 30 Rheia

15: 30-16: 30 Space Condom

16: 30-18: 30 Anta

18: 30-19: 30 SECRET GUEST

19: 45-20: 45 mama13 live

21-23 Mykyta b2b Danny

Вс, 13.09

12-14 Иван Барбул aka Barbulone

14-14: 40 Koretska band live

15: 00-16: 20 Lazy Jesus

16: 20-17: 00 группа [В] live

17:15 – 18:15 Drum & Tuba band live

18: 30- 19:30 Тонкая live

20: 00-21: 00 Bedroom music (Odessa) live

21: 00-23: 00 Mamay

На фудкорте ждут любимые точки с кухнями на любой вкус и вкусными читмиламы: Mimosa Brooklyn Pizza, Настоящие Чебуреки, Fry Me, Black Burger, TOXA KARTOXA, Dogs & Tails, Bubble Waffle, Pasta to go, Вьетнамский ПРИВЕТ, Ustreetsa, Анчоусная, Bali hai, плов от Алико, Dos Amigos, Soul Kitchen. Для тех, кто предпочитает ЗОЖ — ORANG + UTAN, eat easy, Maestro falafel, Fresh Lemonade, Чайная Chaguan. На кофе и десерты приглашают Fresh Black, BUCK coffee roasters, Mr. Pops, Sweet Hot Nuts, Майор Сырочек, просто Пончик.



Ивент продуман с соблюдением всех санитарных норм:



мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу

дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м

дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа

индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности

ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии

температурный скрининг и общие санитарные нормы

сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции

регулируемое количество людей на барахолке в ангаре

вход в уборные и павильон только в масках

специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации

Все подробности и расписание будут появляться на страницах Куража в Facebook и Instagram.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

12-13 сентября, 12:00-23:00.

Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

