Литературный Кураж Базар: объявлены даты и имена звездных спикеров!
Кураж и Yakaboo приглашают на одно из самых ожидаемых культурных событий — Литературный Кураж. Мероприятие пройдет 12-13 сентября в 19-ом павильоне ВДНГ (Киев).
Уже третий год Кураж и Yakaboo вместе создают книжный рай на втором этаже барахолки.
И в этом году в Литературном Кураже участвует более 50 издательств. Уникальные скидки, редкие издания и совсем новые, только выпущенные экземпляры — тут точно будет чем пополнить свою библиотеку. Среди издательств, представленных на барахолке: Yakaboo Publishing, издательство Ольги Фреймут “Snowdrop”, ArtHuss, #книголав, Bookchef, издательская группа КМ-БУКС, издательство Старого Лева, Наш Формат, издательско-образовательный проект ПОРТАЛ, ArtBooks и другие.
Кроме того, для гостей приготовили винтажную барахолку, мастер-классы и лекторий, который на этот раз размещается в двух локациях.
Спикеры лектория в ангаре: Владимир Федорин, Даша Малахова, Марк Ливин, Нариман Алиев, Ирена Карпа, Вахтанг Кипиани, Валерия Квасневская, Светлана Ройз, Сергей Седрик, Макс Кидрук, Александр Михеда, Татьяна Яловчак.
Спикеры лектория на первом этаже: “Усы Гоголя”, Павел Матюша, Лада Лузина, Любомир Остапов, Дарья Озерная, Оксана Мороз, Николай Кулинич, Дмитрий Лазуткин, Павел Матюша, Марыся Никитюк, Елена Любченко, Олеся Кешеля, Богдан Горбай, Дмитрий Стретович, Сергей Мартынюк .
На литературном Кураже у вас будет возможность получить портрет от Сергея Сараханова, который фотографировал Дэвида Линча, Сергея Полунина, Януша Вишневского, Веру Полозкову, Джамалу и многих других.
Детей и взрослых, как и всегда, ждут творческие и спортивные воркшопы, во время которых можно будет:
- Прослушать любимые альбомы в зоне винила
- Научиться азам диджеинга в DJ Academy
- Заказать свой портрет на Аллее художников
- Пройти художественный мастер-класс от студии “на Даху” или научиться выполнять аналоговый коллаж
- Сделать первый шаг в мир гончарства
- Слепить собственный слайм
- Нарисовать свою планету вместе с Ингрет Костенко
- Поставить несколько физических опытов вместе с Экспериментаниум
- Сходить на массаж, если в будний день просто не успеваете
- Освоить основы актерского мастерства
- Принять участие в иммерсивном театре Uzahvati
- Пройти футбольную тренировку
Музыкальное наполнение – микс электроники и джаза, а в лайн-апе любимые диджеи и живая музыка от mama.13, Bedroom Music и других.
Cб, 12.09
- 12-14 Alexey Pedosenko
- 14-15: 30 Rheia
- 15: 30-16: 30 Space Condom
- 16: 30-18: 30 Anta
- 18: 30-19: 30 SECRET GUEST
- 19: 45-20: 45 mama13 live
- 21-23 Mykyta b2b Danny
Вс, 13.09
- 12-14 Иван Барбул aka Barbulone
- 14-14: 40 Koretska band live
- 15: 00-16: 20 Lazy Jesus
- 16: 20-17: 00 группа [В] live
- 17:15 – 18:15 Drum & Tuba band live
- 18: 30- 19:30 Тонкая live
- 20: 00-21: 00 Bedroom music (Odessa) live
- 21: 00-23: 00 Mamay
На фудкорте ждут любимые точки с кухнями на любой вкус и вкусными читмиламы: Mimosa Brooklyn Pizza, Настоящие Чебуреки, Fry Me, Black Burger, TOXA KARTOXA, Dogs & Tails, Bubble Waffle, Pasta to go, Вьетнамский ПРИВЕТ, Ustreetsa, Анчоусная, Bali hai, плов от Алико, Dos Amigos, Soul Kitchen. Для тех, кто предпочитает ЗОЖ — ORANG + UTAN, eat easy, Maestro falafel, Fresh Lemonade, Чайная Chaguan. На кофе и десерты приглашают Fresh Black, BUCK coffee roasters, Mr. Pops, Sweet Hot Nuts, Майор Сырочек, просто Пончик.
Ивент продуман с соблюдением всех санитарных норм:
- мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу
- дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м
- дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа
- индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности
- ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии
- температурный скрининг и общие санитарные нормы
- сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции
- регулируемое количество людей на барахолке в ангаре
- вход в уборные и павильон только в масках
- специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации
Все подробности и расписание будут появляться на страницах Куража в Facebook и Instagram.
Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.
12-13 сентября, 12:00-23:00.
Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.
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