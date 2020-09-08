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08 сентября
На самоизоляции: Съемки «Бэтмена» восстановят без Роберта Паттинсона
Селебрити борется с коронавируса
Английский актер Роберт Паттинсон сейчас находится на самоизоляции из-за заражения COVID-19. Поэтому съемки нового фильма «Бэтмен», где звезда играет главную роль, продолжат без него. Об этом пишет Daily Mail.
К работе над фильмом в Великобритании вернется команда из 130 человек, которые не контактировали с Робертом Паттинсоном. Пока будут сниматься сцены, где исполнитель главной роли не задействован. Но при необходимости Паттинсона заменит дублер. Из соображений безопасности место съемок тоже изменили.
Об изменении выхода фильма «Бэтмен» не сообщают. Планируется, что премьера состоится 30 сентября 2021 года.
Фото: Getty Images
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