В этом году первое сентября оказалось знаковым для Виталия. Певец стал студентом и будет получать квалификацию магистра на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

– Я закончил факультет журналистики во Львове, – поделился Виталий Козловский. – Но уже в 18 лет переехал в столицу и начал карьеру в шоу-бизнесе, так что студенческой жизни, как таковой, у меня не было. Буду наверстывать (смеется)! А если всерьез, то нет предела открытию новых граней в себе. Поэтому в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой!

Певец также добавил, что на принятие решения о получении высшего музыкального образование во многом повлиял карантин:

– Во время самоизоляции я понял, что просто бездействовать – не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события этого года значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сейчас? Не хочу в старости сожалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 11 Авг 2020 в 6:12 PDT

Параллельно с обучением, Виталий будет преподавать студентам практические занятия, поскольку уже 16 лет работает в профильной сфере. Предложение поступило от ректора Академии и артист принял его без колебаний.

– Буду делиться со студентами всем, что знаю и умею сам, – отметил Виталий Козловский. – И такой процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими, уже готовыми наработками, считаю вдвойне эффективным и интересным.

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