Девушки, которые покорили всю страну своим выступлением на Национальном отборе на «Евровидение» и остались в шаге от поездки на главный песенный конкурс Европы, рассказали о том, как карантин помешал реализации их давней мечты.

Рейс Киев-Париж, который должен был доставить Freedom Jazz в столицу Франции по долгожданному контракту с одним из самых известных Кабаре в мире – Лидо, отправился без артисток. Виной тому – мировая пандемия и введенный карантин. Театр закрыли буквально за день до вылета.

Только через несколько месяцев Freedom Jazz впервые поделились о том, как им удалось получить желанный многими контракт, знакомство с соучредителем Цирка «Дю Солей», известным режиссером Франко Драгон, а также о том, как переживали форс-мажор.

– В июне прошлого года в Киеве прошла конференция Show your Show, – рассказала солистка Freedom Jazz Анастасия. – Ежегодно туда съезжаются лидеры индустрии шоу-бизнеса со всего мира – менеджеры и режиссеры Cirque du Soleil, Disneyland Paris, Europa Park и др. Нас пригласили выступить в вечерней программе конференции и рекомендовали всем, как лучший музыкальный перформанс Украины. Вот там нас и увидел известный бельгийский режиссер-постановщик Франко Драгон, он же один из создателей и режиссеров Cirque du Soleil, а в настоящее время – режиссер-постановщик программы знаменитого французского Кабаре LIDO.

Режиссер так был поражен выступлением коллектива, немедленно пригласил девушек на сцену Лидо в Париже. Несколько месяцев Freedom Jazz готовились к гастролям: репетировали номера и даже учились с преподавателем шутить на английском.

– Вылететь мы должны были как раз в марте 2020-го, – поделилась солистка коллектива Санни. – На сайте LIDO уже видели себя на афишах и в рекламном ролике. Все готовились к встрече с Freedom Jazz в Париже. Мы себе выбирали красные наряды – решили, что красный будет корпоративным цветом этих гастролей, чтобы гулять и работать на Елисейских полях. Но, к сожалению, мы все оказались заложниками мировой проблемы, связанной со зловещей пандемией. Поездка буквально за день до вылета отменилась! LIDO закрыли.

Сможет ли коллектив все же выступить на одной из главных сцен Парижа, станет понятно только, тогда когда ситуация в мире наладится. Но артистки не отчаиваются и надеются, что уже вскоре им удастся показать свое шоу в Кабаре Лидо.

– Знаете, сейчас говорят, что строить планы – это антитренд! – добавила третья солистка София. – Как скоро люди вернутся к нормальной жизни, безбоязненно посещая шоу и театры ..? Париж никуда не денется, это точно. Главное, чтобы все были здоровы и уверены в завтрашнем спокойном, счастливом дне.

В эксклюзивном комментарии для Нового канала участницы коллектива Freedom Jazz рассказали, какие номера готовили в рамках сотрудничества с одним из самых известных Кабаре в мире – Лидо.

– После того, как режиссер Лидо, Франко Драгон, пригласил нас к себе в программу в Париж, к нам в Киев специально прилетела директор кабаре, – поделилась солистка проекта Санни. – Тогда мы именно давали свое шоу в Caribbean Club. Ее визит был связан с принятием финального решения – какую программу отрабатывать в Лидо и в каких образах. Навеселившись и натанцевавшись с нами во время шоу, она утвердила полностью все, что увидела услышала.

Вторая солистка с Freedom Jazz Анастасия добавила:

– Кабаре отобрало номера из нашей программы. Специально для них мы ничего не делали. Им все понравилось в нашем шоу. Было единственная просьба: большинство песен должны быть на английском, потому что публика Лидо прилетает на шоу со всего мира. Учитывая это, мы подготовили программу, в которой было немного французского и немецкого материала, а основание – английский. В Лидо волновались только по поводу четкого таймингов. Хронометраж программы в них всегда должен быть составлен с точностью до минуты.

– Поскольку эстетика и содержание шоу Freedom Jazz очень родственна кабаре Лидо, выходить на сцену в Париже мы были готовы практически сразу! – подчеркнула Софи.

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