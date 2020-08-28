Известный глянец продолжает удивлять незвичайнимиы решениями

Итальянский Vogue представил свой сентябрьский номер с сотней вариантов обложки. Каждой посвящена отдельная знаменитость в одежде мировых брендов. Такое решение глянец представил впервые в истории.

«В такие моменты, – говорит Франческо Веццоли (итальянский художник) в интервью на странице 161, – люди могут делать одно из двух: заткнуться или кричать. В апреле прошлого года, когда мы решили выпустить номер с белой обложкой, мы были убеждены, что молчание – правильный посыл уважения и сдержанности. Теперь, вместо этого, с наступлением нового сезона, который во многих отношениях будет решающим, мы думаем, что это момент, чтобы использовать свой голос и поговорить о надежде и красоте. Мы впервые сняли и напечатали 100 обложек. Каждая из них посвящена отдельному герою – разному по возрасту, внешним видом или цветом кожи. Это портрет сообщества, которая, находясь в ожидании, теперь начинает новую жизнь, соблюдая дистанцию ​​и ограничения, продиктованные контекста », – описала редакция глянца свой специальный выпуск.

Героинями сентябрьского выпуска итальянского Vogue стали модели Синди Кроуфорд, Белла Хадид, Ирина Шейк, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и многие другие звезды. Автором всех обложек выступил британский фотограф Марк Бортвик.

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