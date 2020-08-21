Селебрити сыграет в фильме о другом супергерое

Голливудский актер Бен Аффлек снова вернется к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше. Об этом сообщает Vanity Fair.

Интересно, что Суперменов в фильме будет несколько. Майкл Китон тоже сыграет супергероя. Говорят, что в картине появится и Томас Уэйн, который в оригинальном комиксе был Бэтменом вместо своего сына.

Супергеройский блокбастер базироваться на популярном сюжете «Флешпоинт», где Флэш оказался в альтернативном мире. Некоторые супергерои стали преступниками и все перевернулось с ног на голову.

Режиссером фильма выступит Андрес Мускетти. Роль Флэша досталась 27-летнему Эзри Миллеру.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 июня 2022 года.

Фото: Getty Images

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