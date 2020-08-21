Песня с важной миссией стала началом большого социального проекта

Украинская группа BAH.ROMA заранее анонсировала выход клипа на песню «Герой», подчеркивая, что этот трек особенный. И, наконец, поклонники творчества Ромы Бахарева могут оценить, что он им подготовил. Осторожно, стоит отметка 18+.

Новая песня BAH.ROMA поднимает тяжелую тему депрессии, которую многие особенно остро почувствовали на карантине. Но отбросьте стереотипы в оценке песни. Ведь она не о слабости, а о внутренней силе и борьбе за лучшую версию себя.

– Герой — это личность, которая проявляет высшую форму мужества, решает общественно значимые проблемы. Это человек, которому хочется подражать, наблюдая за его достижениями и качествами, — говорится в обращении группы. — Герой отличается от обычного человека тем, что берет на себя повышенные обязанности и большую ответственность. Этим проектом мы хотим показать, как важно говорить о том, что человек не одинок. И о том, что в каждом из нас живет герой.

Новое видео дало старт большому социальному проекту, призванному обратить внимание на депрессию и ее последствия. Стать частью проекта может каждый желающий, поделившись своей историей борьбы с депрессией в соцсетях с хэштэгом #янебоюсьнебойсяиты. Проект также поддержали известные люди, личные истории которых вскоре появятся в сети.

Режиссером видео стал Igstius, известный по работе с DAKOOKA. Главные роли исполнили финалистка десятого сезона шоу «X-фактор» Мария Стопник, а также украинская модель Анастасия Саленко. Лидер группы Роман Бахарев стал сопродюсером клипа.

Для читателей сайта Нового канала BAH.ROMA поделился эксклюзивными фотографиями со съемочной площадки. Они сняты на пленочный фотоаппарат и тонко передают атмосферу в видео. Вы первые можете увидеть снимки, которые раньше нигде не публиковались.