Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКто она: Сестра Шерлока в тизере фильма «Элона Холмс»

Кто она: Сестра Шерлока в тизере фильма «Элона Холмс»

Стриминговий сервис Netflix представил первый тизер фильма «Энола Холмс». Он расскажет о гениальной сестру известного сыщика Шерлока Холмса.

Элона Холмс: смотреть официальный тизер

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Фильм «Энола Холмс» будет основан на цикле романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Главную роль Энола Холмс сыграет Милли Бобби Браун, а роль ее брата Шерлока выполнит Генри Кавилл. Режиссером проекта стал Гарри Бредбир. Сценарий написал Джек Торн.

Премьера фильма «Энола Холмс» запланирована уже 23 сентября 2020 на Netflix.

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