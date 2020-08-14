«С пульсом бьет волна синта» – поет в новом ЕР Луна, тем самым обозначая, что музыкальный вектор, заданный певицей в альбоме Транс, имеет продолжение. ЕР – новый формат для певицы. Но ей удалось стать менее многословной и вложить в 5 треков всю суть «на границе острия».

Мини-альбом Fata Morgana развивает звучание предыдущего лонгплея – танцевальная музыка с электронным ядром, полная творческих экспериментов. Соединение синтов и энергичного бита, философская лирика о любви и ритмичный темп всех композиций 120 bpm, внутренняя меланхолия и клубный рейв.

Фата Моргана – это сложный искаженный мираж, который следует после транса и имеет свой музыкальный вайб и самобытное звучание.

– EP Fata Morgana – самый танцевальный из всех релизов Луны, – говорит Кристина о новом периоде в творчестве. – Только электронное звучание. Всю драму оставим на осень.

Луна, попрощавшись с важными для себя темами на прошлом альбоме, теперь говорит о любви иронично и свободно одновременно. Текст заглавной песни ее нового EP «Fata Morgana» – абстрактная история про чувства как многослойный мираж «над глубинами моря», иллюзорный, но связывающий «живой паутиной». Этот поток мыслей-лучей фокусирует его линза – клип.

В нем оптическая иллюзия из названия предстает в образе феи из легенд. Кристина-Моргана обращаясь то к околдованному юноше, то к околдованным нам, обещает десять раз уйти и десять раз вернуться, разрушая оковы любовной серьезности и освобождая: делай что хочешь, только не делай из всего трагедию.

Игриво паря над визуальными референсами (плачущая у окна Пугачева, «Агата Кристи», Мадонна), Кристина иронизирует и над собой прежней – над 90-ми как стилем, и над любовью как грузом. «Мои чувства», – поет она между куплетами на фоне психоделической дороги уходящей в последний месяц лета, но это уже не камень на шее, а волна на пляже. Ее сила в ритмичности, а красота в непостоянстве.

Будущий гимн всех девушек «Жанна Д’Арк» о сильной любви и страсти , танцевальная «Пульс», гипнотическая «Extravision» и философская «Суть». Какой из 5-ти треков станет новым флагманом чистых эмоций – покажет время, а пока переменчивая Луна, которая с легкостью меняет свой стиль, настоятельно напоминает: «Пусть тебя нисколько не смущает, что ночь кончается, и день ее сменяет».

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